Ringer halten Anschluss ans Mittelfeld

Zwei Punkte aus zwei Kämpfen, so lautet die Ausbeute des Bundesligateams aus Pausa und Plauen vom Doppelkampftag. Eine Überraschung blieb dabei aus.

Von Jörg Richter

erschienen am 05.10.2016



Pausa/Plauen. Ihren Heimvorteil konnten die Ringer der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Pausa/Plauen am ersten Doppelkampftag der aktuellen Bundesligasaison nur einmal nutzen. Im Duell mit dem AC Germania Artern gab es am Sonntag einen klaren 22:8-Erfolg zu feiern. Am Abend zuvor hatte die Mannschaft im Vogtlandderby gegen den RSV Rotation Greiz hingegen deutlich mit 8:19 das Nachsehen.

Im Kampf gegen Greiz sammelten die G√§ste vor allem in den leichten Gewichtsklassen die Punkte f√ľr den Erfolg. Die WKG-Ringer Adam Gorzynski, Janik Rausch und Eryk Maj verloren in der ersten H√§lfte des Kampfabends jeweils ihre Duelle, durch die Siege von Andrzej Deberny und Dawid Peplowski in den oberen Gewichtsklassen blieben die Hausherren noch dran. Das 6:10 zur Halbzeit lie√ü die Fans weiter auf eine √úberraschung hoffen. Im zweiten Abschnitt allerdings punktete aus WKG-Sicht nur noch Maximilian Schwabe. Paul Fischer, Dominik Picklapp, Felix Pflauger und Zalik Sultanov konnten ihre Greizer Gegner zwar fast komplett √ľber die gesamte Kampfzeit fordern, Siege und Punkte sprangen aber nicht heraus. So gewann Greiz am Ende klar 19:8.

Angesichts von nur einem Sieg aus bis dahin f√ľnf Partien standen die Ringer aus Pausa und Plauen am Sonntag gegen Artern schon etwas unter Druck. Die Anspannung entlud sich auf der Matte in der Schulturnhalle und traf die G√§ste vom Fu√üe des Kyffh√§user mit voller Wucht.

Adam Gorzynski l√§utete die Punktehatz der Wettkampfgemeinschaft ein, die Janik Rausch mit einem rasanten 15:3-Punktsieg fortsetzte. Nur 11 Sekunden ben√∂tigte Dawid Peplowski zum Schultersieg gegen Maximilian Heft und auch Eryk Maj schaffte nach nur anderthalb Minuten einen 16:0-√úberlegenheitserfolg √ľber den Ex-Pausaer Steve Brylla. Als Maximilian Schwabe nach der Pause ebenfalls durch technische √úberlegenheit gewann, war der Kampf beim Stand von 18:1 entschieden. Auch Dominik Picklapp stand seinen Mannschaftskameraden in nichts nach und sorgte mit einem schnellen Sieg f√ľr weitere Z√§hler auf dem Konto der WKG, in dem er seinen Gegner im Bodenkampf in nur einer halben Minute auspunktete. Paul Fischer, Felix Pflauger und Zalik Sultanov verloren ihre Duelle, Artern konnte so nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Dank des 22:8-Erfolges und der zwei Punkte h√§lt Pausa/Plauen als Tabellensiebter vorerst Anschluss ans Mittelfeld der Liga. Am Samstag sind die Vogtl√§nder beim punktgleichen Tabellen-Achten KFC Leipzig zu Gast. Ein Sieg dort w√ľrde auch mehr Vorsprung auf die Abstiegsr√§nge bringen.