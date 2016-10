SV CoschÃ¼tz gewinnt das Spitzenspiel

SV Coschütz gewinnt das Spitzenspiel

In der Fußball-Kreisliga, Staffel 1, haben die Coschützer mit einem 2:1 beim SSV Tirpersdorf ihre Tabellenführung verteidigt.

Von Olaf Meinhardt

Reichenbach. Der SV Coschütz kann auch gegen die schweren Kaliber: Nachdem er sich bisher in allen Vergleichen gegen die letzten fünf Teams der Tabelle schadlos hielt und dabei kein einziges Gegentor kassierte, nahm er auch die Hürde beim bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen SSV Tirpersdorf. Dass der mehrfach toll parierende Schlussmann Martin Niemand in der Jägerswald-Arena das erste Mal hinter sich greifen musste - und das nach 470 Minuten - war der einzige Schönheitsfehler für das Team von Trainer Mike Kramer. Vorn war wieder auf Andre Petzold Verlass, der dieses Gipfeltreffen zu Gunsten seiner Coschützer drehte. Der Lohn war die alleinige Führung in der Torschützenliste (9 Treffer).

Zum ersten Coschützer Verfolger hat sich der FSV Ellefeld zurückgeschossen. Nach dem Vorwochen- Debakel gegen Tirpersdorf zeigte sich der FSV in Brunn (4:1) gut erholt und wahrte seine weiße Auswärts-Weste (drei Spiele - drei Siege). Im Tabellenkeller ist doch noch Leben: Der SV Muldenhammer schickte Neuling VFC Reichenbach 3:0 geschlagen heim und feierte seine ersten Punkte. Es war der erste Dreier auf eigenen Platz seit über einen halben Jahr. Auch in Reuth plumpsten die Steine der Erleichterung angesichts eines 4:3 über Morgenröthe-Rautenkranz. Bisher hatten die Reuther in fünf Spielen gleich viermal nicht getroffen. In der ersten Halbzeit erlebten die Zuschauer eine wahre Achterbahnfahrt. Nach einem Raketenstart lag der Neuling 2:0 vorn, ehe der Gast innerhalb von fünf Minuten aus einem Rückstand eine Führung machte. Reuth glich wieder aus und traf nach dem Wechsel per Elfmeter zum Siegtor.

Sicherlich etwas unwohl fühlen sich inzwischen die Taltitzer in der neuen Staffel. Das klare 1:6 gegen die noch unbesiegten Wildenauer war nicht nur die vierte Niederlage, sondern bedeutete gleichzeitig die Übernahme der Roten Laterne. Apropos 1:6: Mit selben Resultat schlichen die Rebesgrüner nach Abpfiff des Stadtderbys gegen den VfB Auerbach III vom eigenen Rasen. Die Auerbacher Dritte kommt so langsam ins Rollen. Erstmals rangiert der VfB nun in der oberen Hälfte. Turbine Bergen beendete dank des Goldenen Treffers von Lorenz Zenker seine Flaute von drei sieglosen Begegnungen in Folge, während die der geschlagenen Großfriesener weiter wächst. Nur fünf Punkte nach sechs Spieltagen - das ist sicherlich nicht die Ausbeute, die man sich erhofft hatte.

Statistik

SG Reuth - SV Morgenröthe-Rautenkranz 4:3 (3:3). Tore: 1:0, 2:0 Troche (3./10.), 2:1 Stehl (25.), 2:2 Möckel (28.), 2:3 Langhammer (30./Elfmeter), 3:3 Dendorfer (36.), 4:3 Troche (80./Elfmeter). SR: Birkhold (Rotschau). Zuschauer: 53.

TSV Taltitz - SV Wildenau 1:6 (1:1). Tore: 0:1 Müller (37.), 1:1 Hendel (45.), 1:2, 1:3 Weede (55./59.), 1:4 Döhler (68.), 1:5 Weede (78.), 1:6 Döhler (81.). SR: Petri (Großfriesen). Zuschauer: 22.

Blau-Weiß Rebesgrün - VfB Auerbach III 1:6 (1:2). Tore: 0:1 Treibl (3.), 0:2 Billen (11.), 1:2 Seidel (35.), 1:3 Schmidt (67./Elfmeter), 1:4, 1:5 Treibl (71./84.), 1:6 Müller (87.). SR: Neumeister (Rodewisch). Zuschauer: 55.

TSG Brunn - FSV Ellefeld 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Jürgens (25.), 1:1 Menzel (27.), 1:2, 1:3 Blank (32./71.), 1:4 Schubert (75.). SR: Richter (Rotschau). Zuschauer: 70.

SV Muldenhammer - VFC Reichenbach 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Frank (19.), 2:0 Seidel (55.), 3:0 Linewski (76.). SR: L. Gutjahr (VfB Auerbach). Zuschauer: 35.

Turbine Bergen - VfB Großfriesen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Zenker (52.). SR: Auer (Rothenkirchen). Zuschauer: 56.

SSV Tirpersdorf - SV Coschütz 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Meisel (20.), 1:1, 1:2 Petzold (24./56.). SR: Langner (Kottengrün). Zuschauer: 80.