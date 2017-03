SVV Plauen setzt auf Skilager und Heimatbesuch statt Training

Vor der wichtigsten Phase der Saison gönnte Istvan Kelemen seinen Wasserballern ein paar freie Tage. Am Wochenende wird es gleich doppelt ernst.

Von Anika Heber

erschienen am 09.03.2017



Plauen. Den Kopf frei bekommen, entspannen - das stand am vergangenen Wochenende für die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen auf dem Programm. Daniel Schmiderer nutzte die Tage für einen Kurzbesuch bei seinem Vater in Österreich. "Es ist oft besser, wenn man auch mal etwas locker lässt und nicht nur trainiert, trainiert, trainiert", sagt der 21-Jährige.

Mit der kleinen Auszeit, die ein Teil der Mannschaft mit anderen Vereinsmitgliedern und ehemaligen Wasserballern bei einem Skilager im Oberland verbrachte, wurde die heiße Phase der Saison eingeläutet. "Das Team ist in den vergangenen Tagen nun wieder motiviert ins Wasser gestiegen, um sich professionell und engagiert auf die letzte Etappe in der Gruppenphase vorzubereiten", sagt SVV-Teammanager Jörg Neubauer. An den kommenden sieben Wochenenden stehen acht Spiele für die Plauener auf dem Programm - zwischendrin ist nur das Osterwochenende frei.

Zum Auftakt wartet am Samstag, 17.30 Uhr mit dem Spiel beim Tabellenzweiten SC Wedding in Berlin gleich eine harte Prüfung auf den Spitzenreiter der B-Gruppe. Im Hinspiel im Januar zeigte die Mannschaft von Trainer Istvan Kelemen die bislang schwächste Leistung in dieser Saison. Das 6:6-Unentschieden konnte Daniel Schmiderer damals nur von außen verfolgen. Erst in vier von neun Punktspielen stand der 21-Jährige, der im vergangenen Sommer neu ins SVV-Team kam, im Kader. Zunächst bremsten ihn Probleme in der Schulter aus, dann erwischte ihn im Januar die Grippe. Jetzt ist der junge Ungar wieder topfit. Zusätzliche Motivation dürfte ihm das letzte Heimspiel gegeben haben. An seinem Geburtstag am 25. Februar gab es eine extra Portion Applaus von den Fans, die auch sein Tor lautstark bejubelten. Die Eingewöhnung in Plauen fiel Schmiderer nach eigener Aussage sehr leicht. Vor allem, weil die Sprachbarriere für ihn kaum vorhanden war. Als Sohn einer Ungarin und eines Österreichers wuchs er trotz der Trennung der Eltern stets zweisprachig auf. "Das ist ein großes Glück", sagt Schmiderer, der so immer mal wieder als Dolmetscher für seine Teamkameraden fungieren muss.

Der Wechsel nach Deutschland passte nicht nur wegen der Sprache. Auch der Zeitpunkt direkt nach seinem Schulabschluss im vergangenen Frühsommer kam gelegen. Zwar hatte Daniel Schmiderer schon die Zusage für einen Studienplatz, aber die tauschte er für den Sport gerne ein: "Studieren oder eine Ausbildung machen kann ich immer noch. Die Entscheidung für Plauen war gut für mich." Sie bringe ihn nicht nur sportlich weiter, sondern auch persönlich. "Die Trennung von Familie und Freunden ist schwer, aber ich lerne, selbstständig zu sein: Essen kochen, Wäsche waschen, darum muss ich mich jetzt kümmern", erzählt Schmiderer mit einem Schmunzeln im Gesicht. Der Kontakt im Vogtland kam 2016 über SVV-Spieler Ákos Párkanyi zustande. Beide kennen sich schon lange. Als die Plauener im Sommer auf der Suche nach einem Linkshänder waren, gab Párkanyi seinem Freund den Tipp, und der überzeugte beim Probetraining.

Morgen geht es für Schmiderer und seine Teamkollegen in der letzten Trainingseinheit vor dem Wochenende nicht nur um die richtige Taktik, um beim SC Wedding zu bestehen. Denn am Sonntag ist die Mannschaft um 14 Uhr erneut gefordert. Im heimischen Stadtbad kommt es zum Nachholspiel gegen den Tabellendritten vom Duisburger SV. Die ursprünglich für den 10. Dezember angesetzt Partie sagten die Gäste damals kurzfristig ab, weil sie aufgrund von Verletzungen und Krankheit keine spielfähige Mannschaft zusammenbekamen. "Das wird nicht leicht, aber unser Trainingszustand sollte diese Belastung zulassen", sagt Jörg Neubauer zu kurzen Regenerationszeit. Ziel sei es trotzdem, beide Spitzenspiele zu gewinnen. "Und wir wollen unseren Fans am Sonntagnachmittag wieder gute Wasserballkost zu liefern."