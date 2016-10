Schachspieler haben den Klassenerhalt im Blick

Der SK König Plauen ist zurück in der 2. Bundes- liga. Was dort auf das Team zukommt, hat "Freie Presse" zusammengefasst.

erschienen am 13.10.2016



Plauen. Für die erste Mannschaft des Schachklubs König Plauen beginnt am Wochenende die neue Saison in der 2. Bundesliga Ost. Nach dem Wiederaufstieg empfangen die Vogtländer zum Auftakt im Großen Ratssaal des Plauener Rathauses die Mannschaften des SC Erlangen und den SC Forchheim.

Der Kader. Das Bild der Plauener Mannschaft hat sich nur geringfügig verändert. Alle internationalen Titelträger bleiben dem Team erhalten. Angeführt wird die Mannschaft vom Internationalen Großmeister Dimitrios Mastrovasilis aus Griechenland. Die beiden polnischen Großmeister Tomasz Markowski und Jacek Gdanski kehren in den Kader der Plauener zurück. Weitere "Internationale" sind Vojtech Plat, Internationaler Meister aus Tschechien, der im Sommer mit starken Turnierergebnissen aufwarten konnte, und Frauen-Großmeisterin Jolanta Zawadzka. Es ist abzusehen, dass an den vorderen Brettern auch in diesem Jahr wieder kräftig rotiert wird. Neu in der Aufstellung sind die beiden Nachwuchsspieler Niklas Linnert und Simon Burian.

Die 2. Bundesliga. Qualitativ ist die zweithöchste deutsche Spielklasse natürlich stärker einzuschätzen als die Oberliga, in der die Plauener 2015/16 den ersten Platz gesichert haben. Allerdings ist der Abstand zur 1. Bundesliga, die als stärkste Schach-Liga der Welt gilt, riesengroß - sowohl was die Spielstärke betrifft als auch die finanziellen Anforderungen, denen die beteiligten Vereine ausgesetzt sind.

Ziel: Klassenerhalt. In der 2. Bundesliga wird in Zehnerstaffeln gespielt. Damit haben die Plauener zwei Vergleiche weniger zu absolvieren als im Vorjahr in der Oberliga. Ziel ist der Klassenerhalt. Das Problem dabei: Während nur der Staffelsieger den Sprung ins deutsche Oberhaus schafft, müssen die letzten drei Teams am Saisonende absteigen. Die Plauener haben schon viel Zweitligaerfahrung. Und nicht selten war es so, dass die meisten der zehn Mannschaften wirklich bis zum Schluss um den Verbleib in der Liga kämpfen mussten. Bei einem der Abstiege sahen sich die Plauener nach sechs von neun Runden im absolut sicheren Mittelfeld, verloren dann die drei restlichen Duelle und stiegen ab. Die Favoriten. Der Blick auf die Aufstellungen der Plauener und die der Konkurrenz lässt in der neuen Zweitligasaison ein ziemlich offenes Rennen erwarten. Topfavoriten sind die Schachfreunde Bad Mergentheim, der SK Göggingen, der Erfurter SK und der ESV Nickelhütte Aue. Der SC Garching, der TSV Bindlach und auch der SK König Plauen könnten in die Phalanx der genannten vier Teams eindringen. Die Kader des SK Passau, des SC Forchheim und des SC Erlangen liegen im Vergleich zu den anderen ein wenig zurück. Ein guter Start kann Gold wert sein. Und so gesehen sollten die Plauener schon am Wochenende so viel wie möglich Zählbares auf der Habenseite verbuchen.

Team des SK König Plauen: 1) Dimitrios Mastrovasilis; 2) Tomasz Markowski; 3) Vojtech Plat; 4) Jacek Gdanski; 5) Jolanta Zawadzka; 6) Carlo Kunze; 7) Lutz Espig; 8) Michael Kuraszkiewicz; 9) Sven Schaller; 10) Gunter Sandner; 11) Roland Pfretzschner; 12) Matthias Hörr; 13) Edwin Fischer; 14) Mathias Paul; 15) Christof Beyer; 16) Lion Pfeufer; 17) Niklas Linnert; 18) Simon Burian. (ban)