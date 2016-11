Schlaue Züge in Plauen gefragt

erschienen am 17.11.2016



71 Mädchen und Jungen haben sich am Wochenende im Großen Saal des Plauener Rathauses an der Vogtlandmeisterschaft im Schach beteiligt. Das war die gleiche Zahl wie im Vorjahr. Die beiden Plauener Vereine SK König (43 Starter) und VSC (15) waren am stärksten vertreten. Für die besten gab es Medaillen und Tickets zur Bezirks-Einzelmeisterschaft in den Winterferien 2017 im erzgebirgischen Geyer.

Die Erstplatzierten U 8: 1. Rafel Beck; 2. Hazem Safar; 3. Tu Phan Tuan (alle SK König). U 10 Mädchen: 1. Jennifer Adams (VSC); 2. Maria Nguyen (SK König); 3. Kimberly Urban (Markneukirchen). U 10 Jungen: 1. Luca Wernike (VSC); 2. Marvin Bühring (SK König); 3. Rocky Estel (Reichenbach). U 12 Mädchen: 1. Alina Ring (Waldkirchen); 2. Lea Richter (SK König); 3. Luisa Woywode. U 12 Jungen: 1. Richard Melitzki; 2. Florian Elstner (beide SK König); 3. Gabriel Pierel (VSC). U 14 Mädchen: 1. Antonia Anstadt; 2. Maja Schmidt; 3. Emilie Dietzel (alle VSC). U 14 Jungen: 1. Lucas Graf; 2. Alexander Bandt (beide SK König); 3. André Wehrle (Reichenbach). U 16: 1. Antonia Anstadt (VSC); 2. Daniel Kießling (SK König); 3. Jakob Stoppok (Waldkirchen). (ban)