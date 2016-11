Schlusslicht Bobenneukirchen macht Plauen das Leben schwer

Tore, Tore, Tore - in der Fußball-Kreisliga hat es am Wochenende vor allem in Staffel 1 ordentlich gescheppert.

Von Olaf Meinhardt und Mirko Modes

erschienen am 22.11.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Stürmisch ist der Herbst, stürmisch zeigen sich auch die Vereine der Kreisliga-Staffel 1. Gleich 44-mal wackelten in den sieben Partien des 12. Spieltags die Netze - das ist Rekord. Die bisherige Bestmarke stammte vom 7.Spieltag mit 39 Toren. Den Vogel schoss diesmal der SV Mudenhammer ab, der das erste Mal seit Bestehen des Vogtländischen Fußball-Verbandes gegen Brunn gewinnen konnte. Mit dem 7:3 setzte er ein dickes Ausrufezeichen und machte im Kampf gegen den Abstieg mit seinem dritten Sieg in Folge merklich Boden gut.

Der Wundertüte FSV Ellefeld wurde die Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit zu Hause gegen den SV Wildenau zum Verhängnis. In der schlug es gleich viermal bei den Ellefeldern ein. Zuvor trafen beide bereits jeweils zweimal. Beim ungewöhnlichen Stand von 2:6 wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang gelang dem FSV nur noch Ergebniskosmetik. Bereits nach 48 Minuten stand das Endergebnis von 3:6 fest.

Tabellenführer Tirpersdorf konnte sich zwei Punkte von den Verfolgern absetzen. Die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht TSV Taltitz löste er trotz der frühen Gästeführung souverän (6:2). Der SV Coschütz ist nun auch Platz 2 los, ließ zu Hause gegen Morgenröthe-Rautenkranz (2:2) das erste Mal Punkte liegen. Der VfB Auerbach III hat nicht nur nach Punkten mit Coschütz gleichgezogen, sondern steht aufgrund eines um zwei Treffer besseren Torverhältnisses erstmals davor. Gegen Reuth machte der VfB nach dem 1:1-Pausenstand Nägel mit Köpfen (4:2) und fuhr den achten Dreier am Stück ein. Reuth und Taltitz bleiben nach den Duellen mit den beiden Führenden wie erwartet auf den Abstiegsplätzen. Den ersten Nichtabstiegsrang hat jetzt der VFC Reichenbach inne, der in Großfriesen (1:4) nichts zu bestellen hatte. Die Großfriesener bleiben damit als eine von vier Mannschaften zu Hause ungeschlagen. Zu diesem Kreis gehört auch Bergen, das gegen Rebesgrün beim 2:0 zum ersten Mal einem Heimsieg einen weiteren folgen ließ.

In der Kreisliga-Staffel 2 läuft alles auf ein Duell zweier Plauener Vereine um den Aufstieg in die Vogtlandklasse hinaus. Während der SpuBC gegen Kürbitz sein Heimspiel knapp 1:0 gewann und damit die Tabellenführung festigte, hatte Fortuna/VFC viel Mühe beim Schlusslicht Bobenneukirchen. Die Plauener Spielgemeinschaft lag sogar 1:2 zurück, um in der zweiten Hälfte doch noch das Spiel zu drehen und den Zwei-Punkte-Abstand zum SpuBC zu halten.

Der Elsterberger BC hat als aktueller Dritter gegen Straßberg mit dem 1:2 einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Vogtlandklasse-Absteiger tastet sich immer näher an die Spitze heran. Straßberg und Kürbitz sind punktgleich und liegen einen Zähler vor dem Quartett Leubnitz, Oelsnitz II, Plauen Nord und Lok Plauen. Die beiden Plauener Vereine trennten sich 2:2. Leubnitz schloss mit dem 2:1 über Oelsnitz II zu den Sperken auf.

Im Tabellenkeller teilten sich Kottengrün II und Pausa sowie Ranch Plauen und Lauterbach die Punkte. In diesem Spiel musste Lauterbach bei 1:0-Führung drei Hinausstellungen hinnehmen. Michael Leihkamm verwandelte schließlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zum glücklichen 1:1 für die Plauener. Der Frust der Lauterbacher über den Schiedsrichter war entsprechend groß.

In der 1. Kreisklasse stand nur das Nachholspiel zwischen Syrau II und Bad Brambach in der Staffel 2 auf dem Spielplan. Die Bad Brambacher brachten den Syrauern mit dem 3:1 den ersten Punktverlust bei und verabschiedeten sich mit berechtigten Hoffnungen auf den Wiederaufstieg in die Winterpause. Spitzenreiter Syrau II bekam in der Woche die Punkte aus dem ausgefallenen Match in Markneukirchen zugesprochen.