Schneeschippen für Traditionslauf

Dem Neujahrsberglauf in Falkenstein steht morgen die winterlichste Auflage seit vielen Jahren bevor. Die Organisatoren hoffen dennoch wieder auf 200 und mehr Starter. Denn der Aufwand ist groß.

Von Monty Gräßler

erschienen am 06.01.2017



Falkenstein. Der Wintereinbruch der vergangenen Tage stellt Organisationschef Werner Fankhänel und die Läufer des SV Blau-Weiß Auerbach heute vor eine echte Herausforderung: Mit gut zehn Helfern und der Unterstützung des Falkensteiner Bauhofes wird gewirbelt, um den 38. Falkensteiner Neujahrsberglauf morgen ab 11 Uhr auf der Originalstrecke austragen zu können. "Wir versuchen, den Kurs so zu präparieren, dass man gut laufen kann und nicht durch tiefen Schnee waten muss. Problematischer wären vereiste Passagen. Aber danach sieht es nicht aus", sagte der langjährige Wettkampfchef gestern.

Extreme Witterungsbedingungen gab es beim Traditionsrennen bislang vor allem in den Anfangsjahren. "Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da haben wir die Läufer bei 50 Zentimeter Schnee ohne Spur auf die Strecke geschickt. Da gab es erst auf der zweiten Runde der damals noch 32 Kilometer langen Strecke eine eingelaufene Spur", sagt Werner Fankhänel. Auch temperaturmäßig wird es morgen wohl keine neuen Rekorde geben. Die bisher kälteste Auflage ging bei minus 16 Grad über die Bühne.

Die für morgen angekündigten Temperaturen sieht der Auerbacher Vereinschef als unproblematisch an. "Die Sportler können sich drauf einstellen und entsprechend anziehen. Es ist nun mal ein Winterlauf", sagt Werner Fankhänel. Wichtig ist aus seiner Sicht vor allem das richtige Schuhwerk. "Entscheidend ist nicht nur die Profiltiefe, sondern auch die Gummimischung und die Strukturierung der Sohle."

Der Neuschnee der vergangenen Tage wirkt sich für den Neujahrsberglauf indes nicht nur auf den Organisationsaufwand aus, sondern auch auf die Teilnehmerzahl. "Ich gehe fest davon aus, dass sich die Skilangläufer bei diesem Wetter lieber auf die Skier stellen, als die Laufschuhe anzuziehen. Außerdem wird es bei dem Wetter vielleicht weniger kurzfristige Nachmeldungen als in den Vorjahren geben", sagt Werner Fankhänel. Er und seine Mitstreiter hoffen dennoch auf etwa 200 Teilnehmer, damit sich der Aufwand lohnt. Diese Zahl erscheint auch realistisch: Bis gestern Abend lagen 165 Anmeldungen für die Rennen über 3 km, 11,5 km und 20,7 km vor.

Die Teilnehmer kommen traditionell nicht nur aus der Region, sondern auch aus Bayern und Thüringen. In der Meldeliste finden sich zum Beispiel Sportlerinnen und Sportler aus Stadtsteinach, Nürnberg, Bayreuth oder Greiz. Aus dem Vogtland sind Läufer beinahe aller Leichtathletikvereine am Start. Das liegt auch daran, dass es beim Neujahrsberglauf traditionell die ersten Punkte für den Sparkassen Vogtland Cup gibt. Diese Wettkampfserie beinhaltet auch in diesem Jahr insgesamt sieben Rennen und wird im Herbst beim Crosslauf in Mühlleithen abgeschlossen.

Die Streckenrekorde in Falkenstein dürften morgen angesichts der Schnee-Unterlage nicht wackeln. Mit Sebastian Hendel vom LAV Reichenbach und Marcel Staudacher vom LATV Plauen werden jedoch Läufer mit am Start stehen, die für Top-Zeiten gut sind. Gemeldet haben mit Winfried Wehner von Blau- Weiß Auerbach und Reiner Milek vom VfB Lengenfeld auch die beiden Dauerbrenner des Neujahrsberglaufes. Beide haben bisher noch keine Auflage des Rennens verpasst.

Service Nachmeldungen für alle drei Laufstrecken und fürs Nordic Walking (11,5 km) sind morgen bis 10.30 Uhr im Organisationsbüro (Rathausturnhalle) möglich.

www.neujahrsberglauf.de