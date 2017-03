Sechs Jahre alten Rekord verbessert

19 Medaillen gab es für die fünf Flossenschwimmer des TC Nemo Plauen bei der Offenen Süddeutschen Meisterschaft. Vor allem ein Athlet dominierte seine Kontrahenten deutlich.

erschienen am 09.03.2017



Riesa. Mindestens zehn Medaillen sollten es werden, am Ende standen die Flossenschwimmer des Tauchclubs (TC) Nemo Plauen ganze 19-mal bei der 40. Offenen Süddeutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende in Riesa auf dem Podest. Die fünf von Frank Hannich betreuten Sportler zeigten damit laut dem Coach einmal mehr, dass die Plauener derzeit das Maß aller Dinge im Flossenschwimmsport sind. Die frischgebackenen Sachsenmeister Pia Müller, Julia Prochaska, Marius Waletzko, Luca Erhardt und Robert Golenia demonstrierten über die Strecken von 50 Meter Flossenschwimmen und Streckentauchen bis hin zu den 1500 Metern Flossenschwimmen erneut ihre Stärke. Insgesamt elf Gold-, fünf Silber- und drei Bronzemedaillen konnten sie erkämpfen. So konnten alle Sportler überzeugen.

Aus der sehr guten Mannschaftsleistung ragte Robert Golenia noch heraus. Mit vier Siegen bei vier Starts schwamm der 16-Jährige der Konkurrenz regelrecht davon. Sicherte er sich über 50 und 100 Meter Flossenschwimmen noch ganz knapp Platz 1, so deklassierte er über die Distanzen von 200 und 400 Meter die anderen Athleten. Mit über drei Sekunden Vorsprung auf seine Mitstreiter beendete er die 200 Meter und setzte beim 400-Meter-Rennen noch einen oben drauf. Mit sieben Sekunden Vorsprung schlug er an und verbesserte mit 3:20,37 Minuten nicht nur seine persönliche Bestzeit, sondern auch den Vereinsrekord aus dem Jahr 2011. "Dass mir das gelungen ist - Wahnsinn. Das hätte ich nicht erwartet", sagte der Teenager sichtlich erfreut.

Doch auch Pia Müller, Julia Prochaska, Marius Waletzko und Luca Erhardt machten mit ihren Siegen und Platzierungen wieder einmal deutlich, welch erfolgreiche Arbeit beim TC Nemo betrieben wird. Jugend- und Leistungssportwart Thomas Berends zeigte sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden: "Es ist schön, dass alle fünf an die Leistungen von den Sachsenmeisterschaften anschließen konnten und mit insgesamt 19 Medaillen von den Süddeutschen Meisterschaften zurückkehrten."

Jetzt heißt es für die Flossenschwimmer erst einmal durchatmen, neue Kräfte sammeln und sich im Training auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Ende März starten die Athleten aus dem Vogtland beim Weltcup im italienischen Lignano. (falg)