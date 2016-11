Seit 14 Heimspielen ungeschlagen

In der 1. Handball- Bezirksklasse hat der TSV Oelsnitz nach einem Sieg gegen den bisherigen Ersten Glauchau/Meerane die Spitze übernommen.

erschienen am 02.11.2016



1. Bezirksklasse Männer: TSV Oelsnitz - HC Glauchau/Meerane III 30:27 (18:12). Die Oelsnitzer stürzten den Spitzenreiter und feierten nach 60 harten Minuten die Tabellenführung. Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Mit Tempohandball und viel Druck lagen sie 3:0 vorn. Dank einer stabilen Abwehr unterband der TSV das Angriffsspiel der Glauchauer und zwang sie zu Fehlern. Daraus resultierte nach der ersten Hälfte eine verdiente 18:12-Führung. Diese sechs Tore Vorsprung sollten noch wichtig werden. Denn die Halbzeitpause unterbrach den Lauf der Oelsnitzer. Zwar gelang es ihnen noch, auf sieben Tore zum 20:13 (34.) wegzuziehen. Aber dann folgte eine Schwächephase. In dieser konnten sich die Gäste mit vier Toren in Folge auf 17:20 herankämpfen. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt und Spannung auf. Die Westsachsen verkürzten den Rückstand auf zwei Tore und setzten alles daran, das Spiel zu kippen. Das Oelsnitzer Publikum feuerte sein Team lautstark an, die Spieler kämpfen bravourös und oftmals in Unterzahl. Trotzdem gelang es ihnen, einen Vorsprung von drei oder vier Toren zu halten und sie brachten die Partie über die Zeit. Mit dem Erfolg sind die Oelsnitzer saisonübergreifend seit 14 Heimspielen ungeschlagen, die letzte Niederlage datiert vom 19. April 2015.

Oelsnitz: Seidel, Tschäpe - Grünwald (8), F. Schmidt (2), P. Bechler (4/1), Heyne (2), Stache (1), F. Bechler (3), Rauh (7), Puschert (3), Lehmann, Egerland. Schiedsrichter: Wunderlich/Fiebiger (Plauen). Strafwürfe: Oelsnitz 4/1 verwandelt, Glauchau/Meerane: 6/4 verwandelt. Zeitstrafen: Oelsnitz 10 Minuten plus 1 Disqualifikation, Glauchau/Meerane: 2 Minuten. Zuschauer: 110. (ixs)

Frauen Kreisliga Mittelsachsen: TSV Oelsnitz - SG Stahl Chemnitz II 29:20 (14:09). Zwar führte der TSV stets, doch Chemnitz schaffte es immer wieder, sich heranzukämpfen. Die ersten Tore erzielten die Gäste lediglich durch Siebenmeter, denn diese bekamen sie - durch ihre Kreisläuferin und die Schwäche der Oelsnitzer Abwehr - zur Genüge. TSV-Stammtorhüterin Deichsel verzweifelte dennoch nicht und hielt die Hälfte der gegebenen Strafwürfe und somit ihren Kasten mit aller Kraft sauber. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit sah es für fünf Minuten so aus, als ob Oelsnitz wieder in das alte Muster verfallen würde, doch war dies nur kurz der Fall. Das Zusammenspiel beim TSV war nicht ganz so sehenswert wie in der ersten Halbzeit, doch tat es der Torejagd keinen Abbruch. Einzelaktionen und Konter brachten schließlich den Erfolg.

Oelsnitz: Deichsel - Steudel (4), K. Fengler (12), Büttner (3), Popp (2), Meisel (2), Prokop (2), F. Papst (2), C. Papst (2). Zeitstrafen: Oelsnitz 2 Minuten, Chemnitz 2 Minuten. Strafwürfe: Oelsnitz 3/2 verwandelt, Chemnitz 11/6 verwandelt. (kfe)

Kreisliga Männer: TSV Oelsnitz II - HV Klingenthal 29:33 (15:16). Zum Derby hatte sich die zweite Mannschaft des TSV Oelsnitz mit mehreren Spielern der ersten verstärkt. Doch auch das brachte nicht den erhofften Erfolg, der TSV musste im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage hinnehmen. Klingenthal lag zumeist vorn, aber die Gastgeber blieben beim 10:11 und 12:13 stets dran. Mit einer knappen 16:15-Führung für Klingenthal ging es zur Halbzeit in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts. Klingenthal legte vor, die Oelsnitzer blieben bis zum 21:22 auf Tuchfühlung. Die Torhüter beider Teams zeigten tolle Paraden und hatten maßgeblichen Anteil daran, dass es immer eng blieb. Nach 50 Minuten (26:28) keimte bei den Sperken Hoffnung auf, doch mit drei Treffern in Folge zogen die Gäste auf 31:26 davon. Das bedeutete die Vorentscheidung. Klingenthal ist damit Tabellenzweiter, die Oelsnitzer weiterhin siegloses Schlusslicht.

Oelsnitz: Goller, Tschöpe - Lasch (10), Hirsekorn (2), B. Schmidt, Schieferdecker, Enke (3), Strobel, Lehmannn (5), Grühnwald (5), P. Bechler (2/2), Seidel (2), Goldstein.

Klingenthal: Hölzel, Hahmann - Hahn (1), Henning, Schöfberger (9), Ludwig (10/1), Reißmann (1), Pohland, Bähr (1), L. Grohmann (8/4), Weißbach, Arndt (3). (khfr)

Die Partie der Männer-Vogtlandliga zwischen der SG Neptun Markneukirchen und der zweiten Mannschaft der Rodewischer Handballwölfe wurde abgesagt. (tgf)

Nachwuchs: In der Sachsenliga der männlichen Jugend A hatte die NSG Oelsnitz/Oberlosa beim haushohen Favoriten SC DHfK Leipzig nichts zu bestellen. Die Messestädter gewannen 41:18. In der Bezirksliga der männlichen Jugend C war die zweite Vertretung der NSG EHV/NH Aue bei der NSG Oelsnitz/Oberlosa zu Gast. In einer sehr einseitigen Partie bezwangen die Vogtländer die Erzgebirger deutlich 40:21, womit sie auf den zweiten Platz vorrückten. Die männliche D-Jugend der NSG Oelsnitz/Oberlosa stand zu Hause ebenfalls der zweiten Mannschaft der NSG EHV/NH Aue gegenüber und konnte sich auch durchsetzen (23:19). (khfr)