Skat - Stadtmeisterschaft in Plauen steht an

erschienen am 13.10.2016



Plauen. Der Skatclub Vogtland Plauen richtet am 22. Oktober die diesjährige Stadtmeisterschaft im Skat aus. Beginn ist 10 Uhr in der Gaststätte des SV Concordia in der Hegelstraße. Bereits ab 9.15 Uhr ist Einlass für die Teilnehmer, die Auslosung erfolgt 9.45 Uhr. Gespielt werden zwei Serien à 48 Spiele, das Startgeld beträgt 10,50 Euro und wird komplett ausgespielt. Für den 1. Preis sind 100 Euro ausgelobt, dieser gilt jedoch erst ab 50 Teilnehmern. (fp)