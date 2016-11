Sportbund beschließt Auflösung

Kreissportbund kümmert sich künftig um Plauen

erschienen am 10.11.2016



Plauen. Es ist vor allem eine formale Angelegenheit, der die Plauener Sportvereine am Montagabend beim außerordentlichen Kreissporttag zugestimmt haben. Zum 31. Dezember 2016 löst sich der Stadtsportbund (SSB) Plauen als Dachorganisation der fast 100 Vereine in der Stadt auf. Seine Aufgaben übernimmt ab Januar der Kreissportbund Vogtland. Die Sportler gehen damit den Weg, der auf politischer Ebene schon 2008 geschah. Mit der damaligen Kreisgebietsreform entstand der heutige Vogtlandkreis, die vogtländischen Kreissportbünde schlossen sich zu einem Kreissportbund zusammen. Nur der Stadtsportbund Plauen wurde aufgrund der vielfältigen Sportlandschaft in der Stadt auf ehrenamtlicher Basis weitergeführt.

Für die Vereine ändert sich in der täglichen Arbeit nichts. Ansprechpartner für alle Belange sind weiterhin Simone Schurig, Sportreferentin der Stadt Plauen, sowie Kerstin Hartmann, die beim Kreissportbund als Vereinsberaterin für die Plauener Vereine zuständig ist. "Wir haben mit beiden zwei sehr kompetente Mitarbeiter, die sich ständig austauschen. Da braucht es keinen Mittler mehr", sagte der Plauener Sportbürgermeister Steffen Zenner beim außerordentlichen Kreissporttag. Von den Vereinen selbst wurde der Vorschlag des Präsidiums positiv aufgenommen. Einstimmig beschlossen sie die Auflösung. (aheb)