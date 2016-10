Sportschiessen - 20. Vogtlandpokal in SchneckengrÃ¼n

Sportschiessen - 20. Vogtlandpokal in Schneckengrün

erschienen am 13.10.2016



Schneckengrün. Die Schützen des SV Schneckengrün steuern auf ein Jubiläum zu. Sie richten am 22. Oktober zum 20. Mal den Vogtland- pokal aus. Ausgeschrieben ist eine Kombinationswertung aus Ordonnanzgewehr (10 Schuss liegend/ 100 m) und Gebrauchspistole/Gebrauchsrevolver (10 Schuss/25 m). Der Wettkampf ist für den Zeitraum von 11 bis 14 Uhr vorgesehen. Es gibt eine 100-Euro-Prämie für den Sieger und Sachpreise für die Platzierten. Anmeldungen nimmt der Verein per E-Mail entgegen. Adresse: sv.schneckenguen@web.de. (fp)