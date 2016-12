SpuBC Plauen geht zum zweiten Mal 2:7 unter

Vom letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga ließ der Frost nur noch ein Rumpfprogramm übrig. Spektakel gab es dennoch genug.

Von Olaf Meinhardt und Mirko Modes

erschienen am 06.12.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Dem Wetter zum Opfer fielen in der Staffel 1 gleich fünf Begegnungen, darunter auch das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SSV Tirpersdorf und dem Zweiten, VfB Auerbach III. Laut Staffelleiter Karl-Heinz-Ebener werden alle ausgefallenen Partien erst im neuen Jahr nachgeholt. Ein Nachholspiel ist allerdings dieses Jahr noch angesetzt: Am Samstag soll Morgenröthe-Rautenkranz gegen Ellefeld antreten - ob im Eiskeller Sachsens dann wirklich gespielt werden kann, bleibt abzuwarten.

Wo der Ball rollte, da erlebten die Zuschauer zumindest richtige Spektakel. Der VFC Reichenbach trotzte dem Dritten Coschütz (2:2) einen Punkt ab, der im Kampf um den Klassenverbleib noch ganz wichtig sein kann. Erst führten die Platzherren, dann die Gäste. Für die Coschützer schwindet die Chance auf den sofortigen Wiederaufstieg in die Vogtlandklasse immer mehr. Seit fünf Runden warten sie nun schon auf einen Sieg. Da müssten sich im Frühjahr die Tirpersdorfer und Auerbacher schon einige kollektive Aussetzer leisten, damit Coschütz noch einmal ganz nach oben kommen könnte.

Längst Klarheit hat der FSV Ellefeld, der in der Winterpause im Mittelfeld feststeckt. Über den Auftritt in Rebesgrün wird noch lange zu reden sein. Die Abschlussschwäche kostete Ellefeld den schon greifbar nahen Sieg. Torjäger Michael Krauß legte in der ersten Halbzeit einen Hattrick zur 3:0-Führung hin. In der Pause gab keiner mehr einen Pfifferling auf die gastgebenden Blau-Weißen. Nach dem Wechsel trafen die Ellefelder aber nicht mehr das Tor und leisteten sich in der Abwehr einige Schlafwageneinlagen. Rebesgrün sagte gleich viermal Danke und drehte das Geschehen zu seinen Gunsten um. Dann war Krauß wieder an der Reihe. Sein Handelfmeter klatschte an den Pfosten. Wenig später hatte Ellefeld zumindest wieder einen Zähler in der Hand. Bis zur 90.Minute, als Flechsig im Gewühl zum glücklichen 5:4-Siegtreffer traf. Rebesgrün freute sich damit über seinen fünften Heimdreier in Folge und hat sich praktisch aller Abstiegssorgen entledigt.

In der Staffel 2, in der nur das Spiel in Kürbitz abgesagt werden musste, hat die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen zu Beginn der Rückrunde gegen das Schlusslicht Kottengrün II 3:1 gewonnen und überwintert damit an der Tabellenspitze. Dass der Vorsprung sogar auf vier Punkte angewachsen ist, hängt mit der 2:7-Pleite des SpuBC Plauen am Samstag bei Lok Plauen zusammen. Maßgeblichen Anteil am Lok-Heimsieg hatte Jeton Gashi mit drei Treffern. Für den SpuBC war es das zweite Debakel innerhalb einer Woche. Bereits am 26. November musste sich der zwischenzeitliche Spitzenreiter bei der SG Straßberg 2:7 geschlagen geben.

Da der Tabellendritte Elsterberg zu Hause gegen Plauen Nord verlor, hat sich die SG Straßberg mit einem 2:1-Erfolg gegen den Vorletzten Bobenneukirchen auf den dritten Platz geschossen. Punktgleich mit Elsterberg steht der Leubnitzer SV nach dem 3:0 über Ranch Plauen auf Rang 4. Mit dieser Niederlage gehören die Rancher genauso wie Bobenneukirchen, Kottengrün II und Pausa zu dem Quartett, das ab dem 4. März an den restlichen zwölf Spieltagen wohl die beiden Absteiger in die 1. Kreisklasse unter sich ausmacht. Die Pausaer verloren auf heimischem Platz 0:3 gegen Lauterbach. Die Rand-Oelsnitzer haben mit diesem Dreier bei sechs Punkten Vorsprung auf Ranch endgültig den Anschluss ans Mittelfeld geschafft.