Starker Saison fehlt das Sahnehäubchen

Wasserball-Bundesliga: Trotz des verpassten Aufstiegs spricht SVV-Kapitän Alexander Fritzsch von einer erfolgreichen Spielzeit

erschienen am 25.04.2017



Die Wasserballer des SVV Plauen konnten sich für eine überragende Spielzeit in der B-Gruppe der Bundesliga nicht belohnen. Sie verloren am Wochenende in Krefeld die entscheidenden Playoffspiele um den Aufstieg in die A-Gruppe gegen Bayer Uerdingen 10:11 und 5:9. Jörg Vitovec fragte bei Mannschaftskapitän Alexander Fritzsch nach, wie die Mannschaft mit der Enttäuschung umgeht.

"Freie Presse": Worin sehen Sie die Gründe für die zwei Niederlagen?

Alexander Fritzsch: Im ersten Spiel in Krefeld lief eigentlich alles für uns. Wir waren besser als in Plauen, kamen gut rein, haben uns eine Drei-Punkte-Führung erspielt. Zum Schluss hin wurde es hitzig. Fehler im Abwehrverhalten führten zu dummen Toren. Kleine Unaufmerksamkeiten reichen auf dem Niveau, um zu verlieren. So kam es dann leider auch. Spiel 2 am Sonntag war durch den Ausfall unserer beiden gesperrten Center Parkanyi und Schubert eine schwere Aufgabe. Da hätte dann schon ein Wunder her gemusst, um zu gewinnen.

Was war am Samstag im dritten Viertel los?

Da hat uns wohl auch einfach das Glück gefehlt. Wir haben viel gemacht, gekämpft, Chancen erspielt, diese jedoch nicht genutzt. Der Ball wollte einfach nicht rein. Hätten wir da die Führung ausgebaut, wäre es das wohl für Uerdingen gewesen. Doch stattdessen fangen wir uns Gegentreffer ein. Dann entwickelt das Ganze eine Eigendynamik und die Partie kippt.

Sie haben Sekunden vor Schluss einen Freiwurf versenkt. Das wäre der Ausgleich gewesen. Das Tor wurde jedoch nicht gegeben? Wie beurteilen Sie es?

Ich habe es selber noch nicht im Video gesehen. Im Spiel dachte ich, es war gut. Kann aber auch sein, dass es regelwidrig war. Jetzt ist es eh entschieden.

Wie hat das Team die zwei Niederlagen verkraftet?

Wir waren vor allem nach dem Samstagsspiel enttäuscht und niedergeschlagen, da wir alles auf diese Partie gesetzt hatten. Die Umstände der Niederlage haben uns ganz schön runtergezogen. Jeder hat danach erstmal Zeit für sich gebraucht. Am Sonntag herrschte schon wieder Aufbruchstimmung. Doch es hat nicht gereicht. Im Nachhinein hat's vielleicht sein Gutes, noch ein Jahr in der B-Gruppe zu spielen. Nächstes Jahr steigt der Erste direkt auf.

Bleibt das Team zusammen?

Mir ihr ist nichts Anderes bekannt. Spontanrücktritte gab es nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Dieses Wochenende, wahrscheinlich am Samstag, geht es auswärts gegen den Letzten der B-Gruppe Würzburg. Das Wochenende darauf dann zuhause. Sollten wir diese Serie gewinnen, gibt es Anfang Mai das Turnier um Plätze 9 bis 12. Bei einer Niederlage gegen Würzburg würden wir gegen den Abstieg aus der Bundesliga spielen.

Wird man Euch bei der Freiluftsaison sehen?

Wir planen, in diesem Sommer das beliebte Badfest neu aufzulegen. Wo es stattfinden wird, ist noch ungewiss. Das ist natürlich etwas kurzfristig, aber wir sind in Verhandlungen. Dann wird es auch ein, zwei Spiele im Freien geben. Im Sommer ist Pause, aber ein, zwei lockere Trainingseinheiten im Freibad pro Woche sind geplant.

Ihre Saisonbilanz?

Trotz des Scheiterns der Mission Aufstieg war es eine erfolgreiche Saison. Wir haben uns teuer verkauft und wollen nächste Spielzeit neu angreifen.