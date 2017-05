Syrau jubelt mit Fortuna und Tirpersdorf

Alle Aufstiegsentscheidungen in den Kreisligen und 1. Kreisklassen des Vogtländischen Fußball-Verbandes sind gefallen. Nur zwei Fragen blieben offen.

Von Olaf Meinhardt und Mirko Modes

erschienen am 30.05.2017



Plauen. In der Staffel 1 der Kreisliga bejubelte Tirpersdorf ein 2:0 und den Aufstieg, die Spieler von Gastgeber Taltitz hockten niedergeschlagen auf dem Boden. Nach zwei Jahren müssen sie wohl zurück in die 1. Kreisklasse. Letztlich wurde ihnen der Abzug von sechs Punkten wegen fehlender Schiedsrichter zum Verhängnis. Die Entscheidung, wer Taltitz begleitet, fällt am letzten Spieltag im Fernduell zwischen Reuth (20 Punkte, muss nach Tirpersdorf) und den VFC Reichenbach (18, in Ellefeld). Taltitz könnte zwar mit Reuth nach Zählern noch gleichziehen, wird aber wohl kaum 16 Tore wettmachen.

In der Kreisliga-Staffel 2 hat die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen hat durch den 5:3-Erfolg über Bobenneukirchen den Aufstieg in die Vogtlandklasse perfekt gemacht. Wie schon im Hinspiel hatte der Staffelsieger mit dem Schlusslicht mehr Mühe als erwartet. Die Gäste führten sogar zwischenzeitlich 3:1. Der härteste Konkurrent des Meisters, Plauen Nord, gewann 5:3 bei Lok Plauen. Dreifacher Schütze war wieder einmal Torjäger Christoph Zeuner. Da der Oelsnitzer Günthel an diesem Wochenende nur einmal traf, liegt Zeuner in der Torschützenliste jetzt mit zwei Treffern vorn. Mit Bobenneukirchen und dem SV Kottengrün II (zieht sich zurück) standen die Absteiger in der Staffel schon länger fest.

Beim TSV Trieb, dem Meister der Staffel 1 der 1. Kreisklasse, wurde bis zum Sonntagmorgen gefeiert. 1964, vor 53 Jahren, war Trieb das letzte Mal aufgestiegen. Beim 2:2 gegen Weißensand schoss Martin Paulus mit dem 1:0 sein 25. Saisontor. Er ist er als Torschützenbester nicht mehr einzuholen. In der letzten Runde hat Trieb spielfrei. Mit Klingenthal ist auch der Tabellenzweite und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation gefunden. Nach dem 3:1 gegen Eichigt/Triebel ist Klingenthal quasi nicht mehr einzuholen. Zwar könnten Pfaffengrün und Ruppertsgrün nach Punkten noch gleichziehen, aber Pfaffengrün ist 28, Ruppertsgrün sogar 32 Treffer schlechter als die Klingenthaler.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse steht der SC Syrau II als Meister und Aufsteiger fest. Feiern konnten die Syrauer am Sonntag, als der Tabellenzweite Grünbach-Falkenstein II 1:4 in Rempesgrün verlor. Er muss nun noch um den zweiten Platz zittern. Da Bad Brambach am Samstag gegen Syrau II 1:1 spielte, beträgt der Abstand zu Rang 2 nur noch drei Punkte. Und die Brambacher haben das deutlich bessere Torverhältnis als Grünbach-Falkenstein II.