Tirpersdorf als einziger Kreisligist weiter

Die acht Viertelfinalisten im vogtländischen Fußball-Pokalwettbewerb stehen fest. Überraschungen blieben in den Partien am Wochenende aus.

erschienen am 07.11.2016



Adorf - Wernesgrün 2:5 (0:2). Tore: 0:1 Pöhner (19.), 0:2 Wolf (31.), 0:3, 0:4 Ant. Wehner (52., 56.), 1:4 Jäckel (63.), 1:5 Rauchfuß (71.), 2:5 T. Herrmann (88.); SR: J. Pilz (Erlbach); Zuschauer: 44.

Adorf begann konzentriert und war auf Ballbesitz bedacht. In der 17. Minute sprang Jäkel ein abgefälschter Ball vor die Füße, Hudec im Tor der Wernesgrüner parierte glänzend. Eine Unachtsamkeit in Adorf`s Abwehr nutzte Pöhner zur überraschenden Führung für die Gäste. Die Heimelf versuchte zurück ins Spiel zu kommen und Wernesgrün wartete auf Konter. Eine schnell vorgetragene Kombination vollendete Wolf zum 2:0. Adorfs Seifert vergab im Anschluss zwei Chancen. Antonio Wehner scheiterte kurz vor der Pause am Adorfer Torwart. Nach dem Wechsel machte er es besser und traf innerhalb von vier Minuten doppelt. Seifert köpfte nach einer Stunde genau in die Arme von Hudec. Eine Hereingabe von Rudau nutzte Jäkel zum verdienten Anschluss. Adorf kam gerade wieder besser ins Spiel, da schraubte Rauchfuß das Ergebnis wieder auf den vormaligen 4-Tore Abstand. Der Gastgeber zeigte Moral und Tommy Herrmann verkürzte auf 2:5. (mirw)

Neumark - Syrau 2:6 (2:2). Tore: 0:1 Weigl (10.), 0:2 Rotthoff (34.), 1:2 T. Herrmann (35.), 2:2 Astermann (40.), 2:3 Köttnitz (51.), 2:4 Wolf (73.), 2:5 Köttnitz (83.), 2:6 Sauer (87.); SR: R. Wehner (Wernesgrün); Zuschauer: 80.

Das Ergebnis täuscht ein wenig, denn die Neumarker lieferten wieder einmal gegen einen Großen einen packenden Pokalkampf ab. "Wir haben in der Defensive diesmal zu viele einfache Fehler gemacht. Diese Geschenke bestrafte der Pokalverteidiger gnadenlos. Eine Stunde lang war das Geschehen offen. Die zweite Halbzeit war eine Kraftfrage. Syrau zeigte Cleverness, hatte die größeren Reserven und machte in der Schlussphase den Klassenunterschied deutlich", fasste Neumarks Trainer Jean-Paul Biedermann das Spiel nach dem Abpfiff zusammen. Lob zollte er seiner Truppe vor der Pause. Trotz des frühen 0:2-Rückstandes fand sie mit fortwährender Dauer besser ins Geschehen und glich aus. Als dann in der 70. Minute der Libero aufgelöst und alles nach vorn geworfen wurde, war Wolf mit dem vierten Syrauer Treffer zur Vorentscheidung zur Stelle. (bres)

Jößnitz - Concordia Plauen 5:4 nach Elfmeterschießen (0:1, 1:1). Tore: 0:1 Hampel (9.), 1:1 Stumpe (71.); SR: Franda (Treuen); Gelb-Rot: Arndt (Jößnitz, 90.); Zuschauer: 100.

In einem vor allem nach dem Wechsel äußerst robust und teils sogar giftig geführten Derby hatte Jößnitz letztlich glücklich aber verdient die Nase vorn. Lange schien es, als würden die Platzherren dem frühen Rückstand durch Hampels Kopfballtor vergeblich hinterherlaufen. Doch dann brach Stumpe den Bann und wuchtete den Ball per Kopf in die Maschen. Concordia hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon aufs Verwalten des Vorsprungs beschränkt und fuhr nur sporadische Konter. Selbst gegen zehn Jößnitzer - Arndt hatte Gelb-Rot gesehen - fiel den Gästen wenig Konstruktives ein. Im Elfmeterschießen avancierte Sven Feustel zum Matchwinner. Der Pokalkeeper der Heimelf entschärfte in großartiger Manier zwei Strafstöße. (jv)

Erlbach - Schreiersgrün 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Friedel (18.), 0:2 Krukies (33./Eigentor), 0:3 Friedel (44.), 1:3 Lederer (60.), 1:4 Handschug (68.), 1:5 Fahrenholz (80.); SR: Leihkauf (Jößnitz); Zuschauer: 60.

Auch wenn das Endergebnis deutlich für den Spitzenreiter der Kreisoberliga spricht, so waren die Spielanteile verteilt. Bei annähernd gleichwertiger Chancenverwertung hätte die in diesem Spiel sehr junge Erlbacher Mannschaft (21,3 Jahre) für ein wesentlich engeres Ergebnis oder sogar für eine Überraschung sorgen können. Die Partie wurde überschattet von einer schweren Fußverletzung des Schreiergrüner Kapitäns Friedel, der ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Ellefeld - VfB Auerbach II 2:4 (1:1). Tore: 0:1 Rehfeld (11.), 1:1 Schubert (28.), 2:1 Schöniger (63.), 2:2 Jung (71.), 2:3 Bettsack (72.), 2:4 Üre (79.); SR: Moch (Weißensand); Zuschauer: 77.

Trotz der Niederlage waren die Ellefelder mit ihrer Leistung zufrieden. Die Auerbacher begannen gut. Der Heimkeeper hielt gut, trotzdem gingen die Gäste in Führung. Überraschend kam Ellefeld zum Ausgleich. Nach einer Ecke glückte Schöniger sogar das 2:1. Doch die Auerbacher waren zu stark und spielten nach dem Rückstand schneller und cleverer. Der 2:2-Ausgleich wurde schön von der Seite herausgespielt. Das Auerbacher Führungstor war ein unhaltbarer Fernschuss.

Fortuna/VFC Plauen - Unterlosa 3:6 nach Verlängerung (1:0, 2:2). Tore: 1:0, 2:0 Ludwig (18., 52.), 2:1 Kleeberg (75.), 2:2, 2:3, 2:4 Sv. Geigenmüller (90., 93., 98.), 2:5 Stamer (106.), 3:5 Hinte (116.), 3:6 Stamer (117.); SR: Bernhardt (Bergen); Rot: Schubert (Fortuna/VFC, 103., Foulspiel); Zuschauer: 85.

Die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC agierte 70 Minuten gegen den Favoriten stark. Doch dann ließ die Konzentration nach. Die Unterlosaer kamen nach einem Torwartfehler wieder ins Spiel. Kurz vor dem Abpfiff fand ein langer Freistoßball den Weg ins Tor. In der Verlängerung dominierten die Gäste und machten den Erfolg perfekt.

Tirpersdorf - Pausa 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Fischer (40.), 2:0 Lassek (45.), 2:1 Hempel (52.), 3:1 Lassek (73.); SR: Schmidt (VfB Auerbach); Zuschauer: 63.

Der Tirpersdorfer Platz ließ kein gutes Fußballmatch zu. Am Ende gewann die Heimelf verdient. Pausa bemühte sich, aber zu einem Weiterkommen reichte es nicht. (chrm)

Rodewisch - Rotschau 11:12 nach Elfmeterschießen (0:0, 1:1). Tore: 0:1 Schneider (63.), 1:1 Zeitler (70.); SR: Wohlrab (Wernesgrün); Zuschauer: 230.

Rodewisch versuchte an die gute Leistung der Vorwoche anzuknüpfen, schaffte dies aber nur phasenweise. Gegen starke Rotschauer hatten die Hausherren mehr vom Spiel, schafften es aber nicht, ihre Chancen zu verwerten. So gingen sogar die Gäste nach gut einer Stunde in Führung, aus dem Gewühl heraus traf Schneider. Doch keine sieben Minuten später besorgte Zeitler mit einem sehenswerten Treffer den verdienten Ausgleich. Mit dem Schlusspfiff köpfte Stolpmann das Leder aus Nahdistanz neben das Gehäuse. In der Verlängerung vergab Rodewisch die Möglichkeit zur Entscheidung. Zum Held des Tages avancierte der Rotschauer Werner, der erst in der Halbzeitpause von der Verteidiger- auf die Torhüterposition gewechselt war und dann in der Lotterie vom Punkt den insgesamt 24. Elfmeter entschärfte. (migra)

Das Viertelfinale des Vogtlandpokalwettbewerbs wird kommenden Sonntag in der Pause der Landesligapartie zwischen dem Reichenbacher FC und Taucha ausgelost.