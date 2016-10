Torhüter Carsten Klaus bringt die Helbighalle zum Beben

Der SV Oberlosa hat sein Handballoberligaspiel gegen Halle 29:28 gewonnen. Bei der letzten Aktion wurde der Keeper der Gastgeber zum Helden.

Von Karsten Repert

erschienen am 24.10.2016



Plauen. Handball vom Allerfeinsten, exzellentes Teamwork, 537 lautstarke Zuschauer und der erste Heimsieg der Saison werden wohl lange in Erinnerung bleiben. Nach dem 29:28 (16:14) gegen den USV Halle stellte Matchwinner Carsten Klaus klar: "Ich habe nur den letzten Ball gehalten und damit in diesem Psychokrimi für das Happyend gesorgt. Aber unser Star war heute eine sensationelle Mannschaft."

Genauso war es. Carsten Klaus wechselte sich gegen den Bundesliga-Absteiger selber aus, weil es bei ihm nicht ganz so gut lief. Nachwuchstorwart Max Flämig machte ein tolles Spiel. Gegen den ehemaligen Drittligisten rannte Oberlosa anfangs Rückständen nach: 0:3 (3.), 6:9 (15.), 9:11 (18.). Doch die Plauener ließen sich von den unglaublich wurfgewaltigen Gästen nicht abschütteln. Assistenztrainer Silvio Fuchs: "Wir hatten in jeder Phase des Spiels eine Antwort. Unsere Qualität im Angriff konnte sich sehen lassen." Erstmals trugen sich zehn Oberlosaer in die Torschützenliste ein. Paul Richter sorgte mit seinem ersten Treffer für den 11:11-Ausgleich (22.). Abwehrchef Andreas Weikert traf zum 14:13 (28.) und Blitz-Neuzugang Lukas Lesak sorgte gar für die 16:14-Pausenführung (30.). Schon dieser kleine Genickschlag machte den Gästen wackelige Beine. Auch USV-Trainer Fabian Metzner war beeindruckt: "In einem tollen Spiel haben die Kleinigkeiten entschieden. Dieses Publikum hier ist ein Wahnsinn."

Getragen von den frenetischen Fans warf Denny Mertig einen 22:18-Vorsprung (40.) heraus. Davon lebten die Plauener dann bis zum 26:26-Ausgleich (54.). Und dann lief Altenpfleger Denny Mertig zu Hochform auf: "Ich habe bis vier Stunden vor Anwurf gearbeitet. In Dresden. Ich kam auf den letzten Drücker an und diese beiden Tore ja auch", sagte der Rechtsaußen, der aus dem 27:28-Rückstand (57.) eine 29:28-Führung (60.) machte. Nach dem letzten Angriff der Hallenser gab es vollkommen berechtigt einen Siebenmeter. Nach der Schlusssirene. USV-Youngster Chris Heyer aber scheiterte an SV-Keeper Carsten Klaus. Dann bebte die Plauener Helbighalle.

SV 04 Oberlosa: Klaus, Flämig - Anlauf (2 Tore), Wetzel (1), Weikert (5/3 Siebenmeter), Englert, Trommer-Ernst, Lesak (1), Mertig (5), Richter (4), Duschek (5), Hertel (1), Kolomaznik (4).