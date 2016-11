U-15-Team geht bei Endrunde die Kraft aus

Wasserball: Plauener Nachwuchs verpasst Medaille bei Deutscher Meisterschaft - Nur ein Sieg in fünf Spielen

erschienen am 10.11.2016



Potsdam. Ohne die erhoffte Medaille sind die Nachwuchs-Wasserballer des SVV Plauen von der Endrunde der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U 15 zurückgekehrt. Beim Turnier in Potsdam gab es nur einen Sieg in fünf Spielen, den aber ausgerechnet gegen den neuen Meister Duisburg.

"Vor allem in der Abwehr war das Team mit dem gut haltenden Torwart Johann Gruber sehr gut. Im Angriff hat die nötige Durchschlagskraft gefehlt, wir haben mit Abstand die wenigsten Tore geworfen. Im Endeffekt war der Kader mit nur elf Spielern, von denen einer verletzt und einer drei Jahre jünger war, zu klein, um auf diesem Niveau mitzuhalten", sagt Trainer Torsten Schmidt. Gleich in der Auftaktpartie hatte das Selbstvertrauen seiner Jungs einen Knacks bekommen, als die Plauener gegen Spandau nach ständiger Führung vier Sekunden vor Schluss das Tor zum 10:11 hinnehmen mussten. Nach langen Gesprächen und viel Aufmunterung durch den Trainer gelang gegen Duisburg das beste Spiel im Turnier. Schon in der Vorrunde hatte der SVV das Team bezwungen, diesmal hieß es 10:8. Doch die Partie hatte zu viel Kraft gekostet und das anschließende Spiel gegen Gastgeber Potsdam ging 5:11 verloren.

"Gegen Esslingen haben wir zwölf Minuten gut mitgehalten, dann war der Tank leer", sagt Schmidt über die 5:11-Niederlage, die Platz 6 besiegelte, da bei Punktgleichheit der Direktvergleich zählte. Im bedeutungslosen Aufeinandertreffen mit den White Sharks Hannover habe seine Mannschaft aber noch einmal eine tolle Moral gezeigt. Doch auch da gab es beim 5:12 nichts zu holen. "Die Jungs haben toll gekämpft. Aber man hat auch gesehen, dass einige Spieler auf diesem hohen Niveau Schwierigkeiten haben. Toll war auch die große Unterstützung vor Ort durch die Eltern", so Schmidt. (aheb)

Endstand

1. ASC Duisburg (8:2 Punkte/ 62:51 Tore), 2.White Sharks Hannover (8:2/ 72:42), 3. Wasserfreunde Spandau (6:4/ 66:64), 4. OSC Potsdam (4:6/50:57), 5. SSV Esslingen (2:8/ 55:73), 6. SVV Plauen (2:8/35:53).