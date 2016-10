Über 1700 Starts geplant

Schwimmen: Bezirksmeisterschaft findet in Plauen statt

erschienen am 20.10.2016



Plauen. Ein Mammutprogramm steht am Wochenende im Plauener Stadtbad an. Bei der Kurzbahn-Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaft sind am Samstag und Sonntag mehr als 1700 Starts geplant. Zu den Medaillenkandidaten zählen auch eine Reihe von Sportlern vom SVV Plauen und vom SC Plauen 06.

Letzterer ist zugleich Ausrichter des Wettkampfes, der mit einer Neuerung aufwartet. "Erstmals werden die Meisterschaft an zwei Tagen veranstaltet, um die Bedingungen für die Sportler zu verbessern", sagt Ulf Damisch, Vorsitzender des SC 06. Am Samstag kämpfen zunächst die Schwimmer der Jahrgänge 2003 und älter um die Medaillen, am Sonntag sind die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2004 bis 2008 gefordert.

Durch die Streckung des Wettkampfes konnten laut Damisch auch mehr Strecken in das Programm aufgenommen werden. Die ersten Starts sind an beidem Tag für 10 Uhr geplant, zwischen 8 und 18 Uhr ist aufgrund der Wettkämpfe öffentliches Schwimmen nur in der Herrenhalle möglich. (aheb)