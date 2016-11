VFC hat trotz sportlichem Erfolg mit vielen Problemen zu kämpfen

Heute vor genau zwei Jahren gingen beim Plauener Fußballverein quasi die Lichter aus. Die Insolvenz ist überstanden, doch finanziell drückt der Schuh jetzt an anderer Stelle.

Von Karsten Repert

erschienen am 01.12.2016



Plauen. Das Glas ist wieder halb voll. So kann man wohl die aktuelle Situation beim VFC Plauen beschreiben. Dass der Fußball-Oberligist in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer schlecht dasteht, liegt an dem Schaden, den dieser Verein angerichtet hat. Die aktuelle Vereinsspitze mit Präsidentin Dagmar Baumgärtel und Vize Mario Werrmann stellte vor wenigen Tagen bei der Jahreshauptversammlung fest: "Der VFC Plauen hat verbrannte Erde hinterlassen. Das bekommen wir auch heute noch an ganz vielen Stellen gesagt."

Dabei liegt hinter dem Verein die erfolgreichste Woche seit dem Insolvenzantrag am 1. Dezember 2014. Die Oberliga-Mannschaft feierte beim 2:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Chemie Leipzig endlich den ersten großen Sieg. Das Team ist Fünfter. Die zweite Mannschaft machte am Wochenende in der Fußball-Landesklasse trotz Punktabzug wegen fehlender Schiedsrichter vorzeitig die Herbstmeisterschaft klar. Acht Siege und ein Unentschieden lieferte man zuletzt. Auch die A-Jugend ist nach sechs Spielen ohne Niederlage in die Landesliga-Spitzengruppe vorgestoßen. Ab jetzt wird hinter Erzgebirge Aue um die Vizemeisterschaft gekämpft.

Das Problem: Weil gegen Chemie Leipzig anstelle der erhofften 1500 Zuschauer nur 926 Fans ins Vogtlandstadion kamen, ist die Enttäuschung bei vielen VFClern groß. "Auch die Zahlungsmoral uns gegenüber hat sich in einigen Fällen überhaupt nicht verbessert. 30.000 Euro Außenstände müssen wir jetzt einklagen", kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Stark zur Mitgliederversammlung an. Im Haus Vogtland stellten Aufsichtsrat und Vorstand zu den fortwährenden Gerüchten über neuerliche Schulden klar: "Das stimmt nicht. Und wir haben auch keine Spielergehälter offen. Der VFC Plauen hat bezahlt." Gleichzeitig trauert man natürlich dem verlorenen Viertelfinalspiel im Sachsenpokalwettbewerb in Bischofswerda nach. "Dieses eine Gegentor in der 118. Minute hat uns eine fünfstellige Summe gekostet", sagt Mario Werrmann.

Beschwerlich ist also der Weg zurück in den höherklassigen Fußball. Dagmar Baumgärtel ließ die 91 anwesenden Mitglieder wissen: "So schwer haben wir es uns nicht vorgestellt." Aktuell drückt den Verein in der größten Sportstätte des Vogtlandes ein enormer Investitionsstau. Es gab zuletzt wichtigere Probleme zu lösen. In Kürze aber werden zwei Trainingsplätze saniert und hoffentlich auch die Heizung im Nachwuchstrakt repariert.

Demokratisch abgestimmt hat der Verein, ob es im Februar ein Testspiel bei RB Leipzig II geben soll. 68 Anwesende stimmten für den Vergleich. Es gab zehn Enthaltungen und 13 Gegenstimmen. Überrascht wurde während der Veranstaltung Gottfried Indlekofer. Der Leiter der VFC-Geschäftsstelle erhielt aus den Händen von Kerstin Hartmann die Ehrennadel des Landessportbundes in Silber.