Verunsicherung geht in Syrau um

In der Fußball-Vogtlandliga steht der achte Spieltag auf dem Programm. Die vermeintlichen Titelaspiranten sind teils weit von der Spitze entfernt.

Von Thomas Gräf

erschienen am 14.10.2016



Plauen. Zusammen mit dem 1. FC Rodewisch (derzeit Platz 12) und der SG Neustadt (immerhin Rang 4) wurde der SC Syrau vor Saisonbeginn am häufigsten als Favorit auf den Staffelsieg genannt. Mit nur zwei Erfolgen aus sieben Begegnungen ist die Elf von Trainer Kenny Häußler aktuell aber nur Neunter. Zuletzt setzte es beim VfB Lengenfeld ein deftiges 1:5.

"Bei uns kommen im Moment viele Dinge zusammen", versucht Häußler eine Erklärung zu finden. "Wir haben eine Menge Ausfälle, durch die wir uns bisher noch nicht einspielen konnten. Jede Woche steht eine andere Mannschaft auf dem Platz. Dadurch kommt keine Konstanz rein, und am Ende bedeutet das alles eine große Verunsicherung." Bestes Beispiel sei das Spiel gegen Lengenfeld. Häußler: "Das glaubt einem ja gar keiner: Wir spielen unsere beste erste Hälfte der Saison, bringen vorn nichts rein, vergeben noch einen Elfmeter, und dann bricht es halt über die Truppe herein. Da geht bei dem Einen oder Anderen auch der Kopf mal etwas eher nach unten als üblich."

Häußler hofft inständig auf Besserung, vielleicht schon gegen den kommenden Kontrahenten. Mit dem 1. FC Wacker Plauen gastiert morgen eine der positiven Überraschungen der Liga. Die Plauener sind Fünfter und rangen zuletzt dem Spitzenreiter Schreiersgrün beim 1:1 einen Zähler ab. "Dadurch wird unser Vorhaben sicher nicht einfacher. Aber wir kennen Wacker ja ganz gut und wissen schon, wo wir ansetzen können. Für die Zukunft wäre es schön, mal für einige Wochen acht oder neun Leute zu haben, die man immer einsetzen kann und die sich einspielen können. Die aktuelle Platzierung befriedigt mich natürlich nicht, wir wollen weiter oben mitspielen", ärgert sich Häußler.

Der SV Schreiersgrün führt unbesiegt die Tabelle an und erwartet am Sonntag mit Schlusslicht Grünbach-Falkenstein das einzige Team, das in der Liga noch nicht gewinnen konnte. Auf Platz 2 nach oben geschossen ist die SG Rotschau. Nach dem jüngsten 3:0-Erfolg in Neustadt liegt der Aufsteiger nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter. Im Heimspiel gegen den Vorletzten Stahlbau Plauen, das erst einen Sieg zu Buche stehen hat, ist der nächsten Dreier wohl nur Formsache.

Auf Platz 3 vorgekämpft hat sich der FC Werda. Hopp oder top heißt es stets für die junge Truppe von Spielertrainer Andriy Zapyshnyi. Fünf von sieben Spielen hat sie gewonnen, erst zwei verloren. Nun erwartet Werda den Tabellen-Achten VfB Auerbach II. Der kam bisher noch nicht so recht in Tritt, setzte aber vergangenes Wochenende mit einem 7:1 gegen den 1. FC Rodewisch ein Achtungszeichen. Der Vorjahreszweite bleibt unterdessen das Rätsel der Liga. Nach einem Katastrophenstart hat er zwar mittlerweile zwei Siege eingefahren, doch der drittletzte Platz kann auf Dauer nicht den Ansprüchen des Traditionsvereines und seines großen Anhanges genügen. Ob nun ausgerechnet gegen den Vierten aus Neustadt Besserung gelingt, darf bezweifelt werden. Der hat zwar jüngst gegen Rotschau verloren, aber weitaus mehr Stabilität als im Vorjahr aufzuweisen.

Auf Platz 6 hat sich der VfB Lengenfeld vorgeschoben. Der scheint nach zwei Niederlagen - allerdings gegen die Topteams Schreiersgrün und Werda - wieder in der Spur, fegte danach Syrau vom Platz. Jetzt kommt mit Aufsteiger Grün-Weiß Wernesgrün (Platz 10) ein schlagbarer Gegner, auch wenn der vier Zähler aus den vergangenen beiden Partien holen konnte. Der überraschende anfängliche Aufwärtstrend scheint bei Aufsteiger VfB Mühltroff abgeebbt. Doch trotz der 2:4-Niederlage gegen Wernesgrün ist der VfB auf Rang 7 gut in der Liga angekommen und darf sich beim BSV Irfersgrün Chancen ausrechnen. Der (Platz 11) steckt wie schon im Vorjahr im Keller, auch wenn die Tendenz zuletzt ein wenig nach oben zeigte.