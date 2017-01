VfB-Jugend gewinnt Hallenpokal

Mit einem Sieg für die C-Junioren-Kicker aus Auerbach ist am Sonntag die Endrunde in Rodewisch zu Ende gegangen. Die Entscheidung fiel im Spiel gegen Plauen.

Von Ralf Wendland

erschienen am 10.01.2017



Rodewisch. Der Hallenpokalsieger der C-Junioren im Fußball steht fest: In der Göltzschtalhalle Rodewisch kickten am Sonntag die sechs besten Teams des Vogtländischen Fußball-Verbandes (VFV) um den Titel. Es gab drei Vorrunden mit insgesamt 15 Mannschaften. Die jeweils besten Zwei sind weitergekommen. Turnierleiter Jens Bienert, der Vorsitzende des Jugendausschusses im VFV, zog nach dem Abpfiff ein positives Resümee: "Es lief alles gut und es war eine faire Atmosphäre. Es gab ganze vier Zeitstrafen und das ist für eine Endrunde sehr gut."

Was fast zu erwarten war, ist eingetreten: Ganz vorn haben sich der VfB Auerbach und der VFC Plauen duelliert. Durchgesetzt haben sich die Landesliga-Kicker aus Auerbach. Trainer Toni Seidel war zufrieden: "Für uns ist es ein super Ergebnis. Ich freue mich sehr für die Jungs, dass sie es gerissen haben. Das haben sie sich verdient." Zum Turnierverlauf sagt der Coach: "Bei gerade einmal einem Gegentor kann man zufrieden sein. Das ist völlig in Ordnung." Diesen Samstag treten die Auerbacher bei der Landesmeisterschaft im Futsal an und am Sonntag sind sie bei einem großen Turnier in Eilenburg dabei. Im Februar ist ein Trainingslager geplant und dann startet auch schon die Rückrunde.

Die Plauener hätten sich einen anderen Ausgang der Endrunde gewünscht. Zumindest hat das VFC-Team, das in der Landesklasse West die Tabelle anführt, den besten Torschützen gestellt: Kevin Baumann hat insgesamt unglaubliche 19 Tore erzielt. Der Torschützenkönig meint: "Wir haben alle Spiele gewonnen bis auf das gegen Auerbach. Wir waren eigentlich im klaren Chancen-Plus, haben es aber verpasst, die Tore zu verwandeln." Somit blieb den Plauenern in der Endabrechnung der Silber-Rang.

Bronze ging an den 1. FC Wacker Plauen. Den undankbaren vierten Platz belegte die SpG Jößnitz/Syrau. Von deren Seite wurde mit Moritz Morgner der beste Torhüter gestellt. Etwas traurig war der Keeper trotzdem: "Bronze wäre drin gewesen. Wir haben aber unsere Chancen nicht genutzt und deshalb sind wir auf Platz 4 gelandet und das ist ärgerlich." Den fünften Platz haben die Jungs der SG Kürbitz belegt und auf Platz 6 kam die Spielgemeinschaft Unterlosa/Kürbitz II.

Lukas Seifert gehört zum Unterlosa-Team und ist bester Spieler im Turnier geworden. Dennoch haderte er ein bisschen: "Es ging ganz gut, hätte aber für die Mannschaft besser laufen können, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten." In der Göltzschtalhalle in Rodewisch war die Stimmung gut und auch das Publikum hat mitgefiebert.