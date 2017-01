VfB-Trainer übt weiter den Spagat

Michael Hiemisch spricht im Interview über die besondere Herausforderung für Auerbach in der Regionalliga

erschienen am 11.01.2017



Die Regionalliga-Kicker des VfB Auerbach sind am Montagabend wieder ins Training eingestiegen. Gestern Abend brach die Mannschaft ins tschechische Litvinov auf, wo bis Sonntag ein Trainingslager ansteht. Monty Gräßler hat sich vor der Abreise mit Trainer Michael Hiemisch (46) unterhalten, der das Team jetzt seit knapp zwei Jahren trainiert.

Freie Presse: Sie sind bei der ersten Trainingseinheit gleich wieder voll engagiert bei der Sache gewesen. Scheinbar haben Sie die Winterpause recht gut genutzt, um Kraft zu tanken.

Michael Hiemisch: Das kann man so sagen. Wir haben die Feiertage mal richtig in Familie verbracht. Meine Frau arbeitet im Einzelhandel, sodass wir uns das ganze Jahr über oft die Klinke in die Hand geben. Wir haben es genossen, mal in Ruhe Zeit zu dritt mit unserem Sohn zu verbringen. Das gibt in der Tat Kraft und Energie und bietet auch Gelegenheit, seine eigene Arbeit zu reflektieren.

Das klingt nicht so, als könnten Sie komplett vom Fußball abschalten?

Nein, das gelingt mir nicht wirklich. Man arbeitet gedanklich daran, für die nächsten Aufgaben gerüstet zu sein. Das betrifft den Trainingsplan genauso wie Gespräche mit Spielern und im Trainerteam. Aber ich habe alles etwas sacken lassen können.

Wie fällt mit etwas Abstand das Fazit der Hinrunde aus?

Es ist nicht alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Wir orientieren uns dabei aber auch an der Vorsaison, wo wir die Messlatte recht hoch gelegt haben. Die Erkenntnis lautet: Man muss sich die Dinge immer wieder neu erarbeiten und sich neu beweisen. Wir sind nicht abgeschlagen und wollen so schnell wie möglich raus aus der Abstiegszone. Von daher sind wir noch im grünen Bereich, müssen aber höllisch wach bleiben.

Für den Außenstehenden fühlte sich der Verlauf der Hinrunde relativ unruhig an. War das auch Ihr Eindruck?

Ja, das ist richtig. Es hat sich irgendwie schwergängig angefühlt, wie ein Lauf gegen den Wind. Das ist ganz sicher auch dem Umbruch in der Altersstruktur geschuldet. Im vergangenen Jahr hatten wir eine kompakte Mannschaft, jetzt stehen viele junge Leute im Aufgebot, wo die Leistungen noch schwanken.

So wie daheim gegen Fürstenwalde, als eine 2:1-Führung in der zweiten Halbzeit noch verspielt wurde?

Es stimmt schon. Diese Niederlage und der späte Ausgleich daheim gegen Schönberg haben besonders weh getan. Mit fünf Punkten mehr würden wir jetzt natürlich ein ganzes Stück besser dastehen.

Wie gehen Sie mit Niederlagen um? Werden Sie gegenüber der Mannschaft auch mal laut? Oder bringt da Sachlichkeit mehr?

Wenn man sich dem Wettbewerb stellt, gehören Niederlagen dazu. Ich ärgere mich über Niederlagen vor allem, wenn wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Und wenn sich Spieler hängen lassen, muss man auch mal lauter werden. Im Vordergrund steht jedoch immer die Suche nach Lösungen, um als Team voranzukommen. Das geht vor allem über Sachlichkeit.

"Wenn sich Spieler hängen lassen, muss man auch mal lauter werden."

Michael Hiemisch

Wo wollen Sie in der Vorbereitung auf die Rückrunde ansetzen?

Wir haben oft eine vernünftige erste Halbzeit gespielt und mit fortlaufender Spielzeit den Faden verloren und den Biss vermissen lassen. Da kommt man bei der Ursachenforschung schnell darauf, dass die Körner fehlen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Jungs oft auch Angst vor der eigenen Courage haben. Deshalb spielt das Formen der Mentalität eine wichtige Rolle. Dazu wollen wir vor allem auch das Trainings- lager in dieser Woche nutzen.

Sie meinen damit die Hierarchie in der Mannschaft und die Körpersprache auf dem Platz?

Das spielt da alles mit rein. Wir haben von der Qualität der Spieler her die Möglichkeit, jeder Mannschaft weh zu tun. Aber in engen Situationen ist es oft auch Kopfsache, die richtige Entscheidung zu treffen, wann es Zeit ist, den Ball kompromisslos übers Tribünendach zu klären oder es spielerisch zu lösen. Da müssen sich die Jungs gegenseitig pushen. Aber das kriegst du nicht mit einem Fingerschnippen hin.

Sie gelten als sehr ehrgeiziger Typ. Wie verträgt sich das mit der Rolle, die der VfB Auerbach mit eher bescheidenen Mitteln in der Regionalliga spielt?

Es ist zweifellos eine Herausforderung, uns in einer Profiliga mit Vereinen zu messen, die ausgeruhte Spieler aufs Feld schicken können, während unsere Jungs nach der Arbeit oder dem Studium noch zum Training kommen. Da stehst du als Trainer vor dem Spagat, zwischen dem, was du eigentlich gerne machen würdest, und dem, was in dem Moment sinnvoll ist.

Also besteht auch die Gefahr zu überziehen?

Wir stehen vor der Aufgabe, die Mannschaft möglichst trotzdem genauso fit und mit der gleichen Galligkeit wie der Gegner auf den Platz zu schicken. Da gibt es sicher noch Reserven, das optimale Maß zu finden. Ich denke, dass man hier und da von der Steuerung auch mal einen Zacken weglassen muss, aber dass es insgesamt schon gut passt. Da lerne ich selbst am meisten.

Wir haben vorhin schon einmal über die Unruhe in der Hinrunde gesprochen. War es klug, die Fans nach dem Spiel bei RB Leipzig II für ihre Kritik an der Mannschaft zu kritisieren?

Emotionen gehören zum Fußball dazu, auf allen Seiten. Ich stehe jedoch zu dem, was ich damals gesagt habe, weil man es sich meines Erachtens nach zu einfach macht, der Mannschaft nach einer Niederlage vorzuwerfen, dass sie nicht kämpfen würde. Ich sehe, was die Jungs die ganze Woche anbieten, und stelle mich gnadenlos vor die Truppe, weil sie einen ordentlichen Job macht. Wir haben in jedem Spiel unsere Chance, aber es muss in dieser Liga auch vieles passen, um drei Punkte für den VfB zu holen.

Da wären wir wieder beim Anspruch. Haben sich die Fans und das Umfeld schon zu sehr an die Regionalliga gewöhnt?

Naja, das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Phänomen. Der VfB Auerbach steht seit vielen Jahren für Beständigkeit. Aber diese Beständigkeit hat in unserer Zeit an Wert verloren. Auch mir fällt es manchmal schwer, nicht gleich ungeduldig zu werden. Aber der Weg der kleinen Schritte, wie ihn der VfB Auerbach seit Jahren geht, ist sicher nicht der schlechteste. Ich denke positiv, dass wir ihn auch in der Rückrunde weiter gehen werden.