Vier Titel und Aufstieg für Stöckigter

Die Sachsenmeisterschaft im Bankdrücken verlief für die Kraftsportfreunde sehr erfolgreich. Eine Schrecksekunde trübte die Stimmung nur kurz.

erschienen am 03.11.2016



Grimma. Einige erfolgreiche Athleten fehlten den Kraftsportfreunden Stöckigt zwar wegen Verletzungen oder aus beruflichen Gründen. Mit der Ausbeute bei der Sachsenmeisterschaft im Bankdrücken können die Vogtländer trotzdem mehr als zufrieden sein. Insgesamt vier Titel und zudem der Aufstieg der Männermannschaft von der Sachsen- in die Oberliga sind die Bilanz der Wettbewerbe in Grimma.

Unter anderem bei den Frauen hatte sich der Verein im Vorfeld bereits gute Chancen auf Medaillen ausgerechnet. Und die Sportlerinnen wurden den Erwartungen gerecht. Gleich zu Beginn musste Cindy Kruschel in der Aktivenklasse bis 57 Kilogramm auf die Bank. Trotz kaum auskurierter Erkrankung gelangen ihr 62,5 kg und der erste Sachsenmeistertitel für Stöckigt. Sabine Baunacke (AK II bis 72 kg) drückte nach überstandener Verletzung erstmals wieder mit und ihre 35 kg wurden ebenfalls mit dem Sieg belohnt. Doris Schäfer (AK II bis 84 kg) brachte 50 kg zur Hochstrecke und wurde damit ebenfalls Sachsenmeisterin. Gemeinsam mit Antje Decker gelang es den drei Frauen, sich zudem die Silbermedaille im Mannschaftsbankdrücken zu sichern.

Bei den Männern in der AK II bis 83 kg gab es ein spannendes Stöckigter Duell zwischen Uwe Reinhardt und Jens Marquardt. Am Ende gewann Reinhardt mit 137,5 kg und wurde Sachsenmeister vor Marquardt, der 135 kg drückte. In der gleichen Altersklasse, aber im Limit bis 120 kg ging Michael Schäfer an den Start. Seine 162,5 kg reichten für Platz 2. Andreas Schmidt (Aktive bis 93 kg) sorgte für eine Schrecksekunde, als sein dritter Versuch abstürzte. So blieb der undankbare vierte Platz, aber zum Glück gab es keine Verletzung. Nach der Siegerehrung wurde die erste Männermannschaft mit Thomas Markewitz, Michael Schäfer, Uwe Reinhardt, Ronny Reimling, Holger Reichelt und Mark Gerecke für den zweiten Platz in der Sachsenliga ausgezeichnet. Dieser Platz wurde vom Verein besonders gefeiert, denn damit gelang der sofortige Wiederaufstieg in die Oberliga. (fp)