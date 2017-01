Vogtländer fährt in Dubai sein erstes 24-Stunden-Rennen

Eine zufällige Begegnung auf dem Hockenheimring gibt Philip Geipel die Chance, erstmals bei einer Langstreckenveranstaltung dabei zu sein. Nicht nur die Dauer ist für den Rennfahrer ungewohnt.

Von Anika Heber

erschienen am 03.01.2017



Plauen. Regelmäßige Saunabesuche standen in den vergangenen Wochen auf dem Trainingsplan von Rennfahrer Philip Geipel. Sie sollen dem 30-Jährigen im deutschen Winter helfen, sich auf die Temperaturen im Januar in Dubai vorzubereiten. Durchschnittlich 24 Grad Celsius herrschen derzeit in dem Emirat am Persischen Golf, acht Stunden scheint die Sonne. In einem Rennwagen wird es allein schon deshalb ziemlich warm. Am 13. und 14. Januar wird der Plauener viel Zeit in solch einem verbringen. Geipel ist einer von insgesamt vier Fahrern, die beim Auftakt der 24-Stunden-Endurance-Series für das Team von Besaplast Racing an den Start gehen.

"Jeder darf maximal zwei Stunden am Stück am Steuer sitzen. Nicht nur das ist für mich ungewohnt", erzählt der 30-Jährige. Normalerweise fährt er für das von seinem Vater Uwe geführte Yaco-Racing-Team in der ADAC-GT-Masters-Serie, wo sich zwei Fahrer bei den einstündigen Rennen abwechseln. In der Vorbereitung auf Dubai hat Philip Geipel neben den Saunagängen beim Konditionstraining so verstärkt auch längere Distanzen absolviert.

Neu ist für ihn nicht nur die Renndauer. Die Strecke kennt er nur vom Simulator, nachts hochkonzentriert hinter dem Steuer sitzen zu müssen, ist ebenso ungewohnt. Hinzu kommen die äußeren Bedingungen: Neben im Januar für Europäer ungewohnt hohen Temperaturen erwarten Geipel trockene Luft und wahrscheinlich viel Sand auf der Strecke. Seiner Langstreckenpremiere sieht der Plauener trotzdem entspannt entgegen. Das dürfte auch daran liegen, dass sich ihm diese Chance eher zufällig bot. Vor dem Saisonfinale beim GT-Masters war er für Testfahrten auf dem Hockenheimring. Dort traf er Cora Schumacher, die er schon länger kennt und die für das Besaplast-Team fährt. "Sie hatten Probleme mit dem Auto und wussten nicht so richtig woran es liegt. Der Teamchef hat dann gesagt, ich solle doch einfach mal mit dem Auto fahren", erzählt Geipel. Nach nur wenigen Runden konnte er nicht nur sagen, wo das Problem im Auto liegen könnte - der 30-Jährige war auch auf Anhieb acht Sekunden schneller als die anderen Fahrer. Da das Team nach Schwierigkeiten mit einem anderen Fahrer offen für Neues gewesen sei, gab es wenige Tage später für Philip Geipel das Angebot, in Dubai zu starten: "Das ist jetzt erstmal ein Probelauf. Es gibt aber die Möglichkeit für mehr."

Für den Plauener wird die Reise und der Aufenthalt im Emirat ganz ungewohnt ablaufen. Im Yaco-Team muss er sich neben seiner Aufgabe im Rennen zudem um viel Organisatorisches kümmern, Sponsoren und Gäste treffen sowie vieles mehr. Das fällt jetzt alles weg. "Ich muss nur Autofahren", freut sich der 30-Jährige, der Dubai als sehr gute Gelegenheit sieht, drin zu bleiben im Rennmodus. In der GT-Masters-Serie können es sich die Vogtländer im Gegensatz zu vielen anderen Teams finanziell derzeit nicht leisten, Testtage zwischen den einzelnen Rennterminen einzulegen. Die aber braucht es laut Geipel, um erfolgreich zu sein: "Je mehr man im Auto sitzt, umso besser fährt man."

Umso bemerkenswerter ist daher Platz 8, den der Plauener in der abgelaufenen Saison in der Fahrerwertung erreicht hat. Ein Großteil seiner Konkurrenten sind wie seine Teamkollegin Rahel Frey aus der Schweiz Profis, die jedes Wochenende in einer anderen Rennserie an den Start gehen. Ein zweites Standbein in der 24-Stunden-Serie wäre für Philip Geipel also eine gute Gelegenheit, um in der neuen Saison in der GT-Masters-Serie wieder in die Top Ten zu fahren.