Vogtländer setzen mehrere Glanzpunkte

Holger Zander hat den 48. Göltzschtal-Marathon gewonnen. Anja Jakob wurde Landesmeisterin im Halbmarathon. Und Sebastian Hendel toppte den Streckenrekord über 10 Kilometer. Auch viele andere Läufer der Region hatten Grund zur Freude.

Von Monty Gräßler

erschienen am 10.04.2017



Lengenfeld. Nach Holger Zander hätte man am Samstag getrost die Uhr stellen können. Der 43-jährige Klingenthaler hatte sich für den Göltzschtal-Marathon in Lengenfeld eine Zeit von 2:50 h vorgenommen, absolvierte die erste Runde in 1:25:08 h und lief nach 2:49:25 h ins Ziel. "Ich wollte locker und zügig laufen und habe mir das Rennen einwandfrei eingeteilt. Ich bin sehr zufrieden, wie es funktioniert hat, denn auf 42 Kilometern kann immer viel passieren", sagte er nach seinem einsamen Rennen an der Spitze. Zur Belohnung fuhr der für den Läuferbund Schwarzenberg startende Sportler zum dritten Mal mit dem Pokal des Landrates heim.

Hinter dem zweitplatzierten Sebastian Harz vom SV Hermsdorf legte Radsportler und Triathlet Frieder Jäckel vom Pro Bike Team des TSV Oelsnitz ein starkes Marathon-Debüt hin. Der 46-Jährige kam nach 3:16:07 h als Dritter ins Ziel. "Ich will im Sommer einen Ironman machen. Ein Freund hat mir geraten, schon vorher mal einen Marathon zu laufen, um zu sehen, was da so passiert. Bis Kilometer 38 ging es gut, dann war Beißen angesagt", erklärte Frieder Jäckel. Er überholte auf der zweiten Runde unter anderem auch Jens Walther vom LAV Reichenbach, der in 3:17:53 h Fünfter der insgesamt 37 Marathon-Läufer wurde. Der Pokal für die schnellste Frau ging an Elke Richter aus Berlin. Sie triumphierte in 3:37:32 h.

Im Halbmarathon (21,1 km) ging es am Samstag nicht nur um gute Zeiten, sondern einmal mehr auch um die Medaillen bei der Sachsenmeisterschaft. Aus vogtländischer Sicht ragten dabei die Frauen heraus: Die Klingenthalerin Anja Jakob glänzte mit der besten Renn-Einteilung der Sieg-Anwärterinnen. Bei der Wende noch auf Platz 4 liegend, verwies sie in 1:32:43 h Susan Weigert vom gastgebenden VfB Lengenfeld (1:33:09 h) sowie Claudia Schönherr aus Pobershau (1:33:44 h) auf die Plätze 2 und 3.

"Die Strecke ist gemein. Ich wollte deshalb mit einem vernünftigen Tempo loslaufen und konnte zum Ende hin aufdrehen", erzählte Anja Jakob. Neben Mannschaftsgold für die LG Vogtland rundeten Susan Weigert als Landesmeisterin in der W 35, Annett Große als Zweite der W 40 und Angela Frisch als Dritte der W 50 das starke Abschneiden ab.

Bei den Männern sorgten Christian Flegel (1:15:32 h), Philipp Heisch (1:16:00) und Stefan Seidel (1:16:25) im Halbmarathon-Rennen für einen Dreifach-Erfolg der SG Adelsberg. Als bester Vogtländer lief Sven Barthel (LATV Plauen) nach 1:23:21 h auf Platz 19 ins Ziel. Der 39-jährige blieb damit leicht über seiner persönlichen Zielstellung und hat jetzt schon den Oberelbe-Marathon in drei Wochen im Blick. Dort will er seine Bestzeit von 2:56 h toppen. René Klug vom Treuener LV (M 50) und Ringo Straßburg von der LG Vogtland (M 40) liefen zu Landesmeisterschaftssilber und -bronze.

Den ersten Glanzpunkt des Tages hatte derweil Sebastian Hendel vom LAV Reichenbach gesetzt. Er verbesserte über 10 Kilometer in 30:58 min den 13 Jahre alten Streckenrekord des Leipzigers Volker Fritzsch um eine halbe Minute. "Eigentlich sollte ich nach zwei schnellen 10-km-Läufen in den vergangenen Wochen bissl die Füße ruhig halten, aber das habe ich nicht ganz geschafft", sagte der 22-jährige Student im Ziel. Seine Konzentration gilt ab sofort der Bahnsaison.

Über 10 Kilometer der Frauen belegten Michelle Kölbel vom LAV Reichenbach (43:09 min) und Heike Dressel-Putz vom LATV Plauen (43:28 min) in der Gesamtwertung die Plätze 2 und 3. Schneller war nur die junge Oederanerin Emilie Sippel, die in 39:10 min dominierte.

Zufriedene Gesichter gab es auch bei Organisationschef Reiner Milek und seinen gut 50 Helfern, die den drittältesten deutschen Marathon reibungslos über die Bühne brachten. "Wir hatten 628 Anmeldungen und 573 Finisher", erklärte der Wettkampfleiter. Gefreut hat ihn auch die schnelle Auswertung, für die der VfB Lengenfeld seit 2016 mit einer Spezialfirma zusammenarbeitet.

www.goeltzschtallauf.de