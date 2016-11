Volleyballerinnen mit optimaler Punktausbeute bei Heimspielen

Jeweils zwei Heimsiege konnten der FSV und der VSV Eintracht am Wochenende feiern. In der Tabelle macht sich das für beide Teams bemerkbar.

08.11.2016



Reichenbach. Der FSV Reichenbach bleibt in der Volleyball-Bezirksliga der Frauen ungeschlagen. Zum Heimspieltag am Samstag gewann der Tabellenführer zunächst klar 3:0 gegen die WSG Schwarzenberg Wildenau, anschließend gab es ein 3:2 gegen den SV Textima Süd Chemnitz. Letztere Mannschaft erwies sich dabei zum erwarteten Prüfstein für die Reichenbacherinnen, die konzentriert in die Partie gingen.

Schnelle Spielkombinationen und perfekte Feldverteidigung führten schnell zum 25:14-Satzerfolg für den FSV. Auch der zweite Abschnitt begann so, doch siegessicher und bei zu wenig Gegenwehr der Chemnitzerinnen nahmen die Gastgeberinnen zu früh das Tempo aus ihrem Spiel und Chemnitz gelang mit dem 25:18 der Satzausgleich. Im dritten Satz ging die Mannschaft von Trainer Frank Sommer wieder konzentrierter zu Werke und feierte den 25:21-Erfolg. Der vierte Satz entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch. Die zahlreichen Zuschauer sahen eine spannende Begegnung, bei der ständig die Führung wechselte: Von 11:8 für Reichenbach zu 17:13 für Chemnitz. Konnte der erste Satzball der Chemnitzer noch abgewehrt werden, glichen die Gäste mit 26:24 zum 2:2 aus. So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. Mit Wut im Bauch über den verschenkten Punkt spielte der FSV Reichenbach bärenstark und ließ den Gegner nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 15:7 keine Chance. Im zweiten Spiel des Tages gegen die WSG Schwarzenberg hatten die FSV-Frauen weit weniger Mühe. Mit 25:14, 25:12 und 25:20 nach nur 55 Minuten kamen keine Zweifel am klaren Erfolg des Tabellenführers auf.

Ihren Heimspieltag erfolgreich gestalten konnten auch die Frauen des VSV Eintracht Reichenbach. Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn bedeuteten die 3:1-Siege gegen den ESV Nassau und den VSV Oelsnitz den Sprung vom Tabellenende auf Rang 6. Die Gastgeberinnen starteten konzentriert und motiviert in das Spiel gegen Nassau. Vor allem mit ihren druckvollen Aufschlägen sorgten sie bei den Gästen für Probleme und gewannen den ersten Satz ungefährdet 25:17. Weniger souverän verlief der zweite Abschnitt. Bis zum 22:22 konnte sich keine Mannschaft so richtig absetzen. Erst im Satzfinale erwachte der Siegeswille der Reichenbacherinnen, die sich 27:25 durchsetzten. Ein ähnliches Bild dann auch in Satz 3. Beim Stand von 24:22 konnte der VSV Eintracht seine Matchbälle allerdings nicht nutzen. Nassau nutzte die Leichtsinnsfehler und gewann 26:24.

Der vierte Satz begann ausgeglichen, doch ab dem 7:7 brachte Reichenbach seine Angriffe nicht mehr durch und machte zu viele Fehler. Unglücklicherweise verletzte sich zudem Außenangreiferin Lhea Reinhold bei einer Abwehraktion. Louisa Häußer, seit Anfang der Saison neu in der Mannschaft, wurde eingewechselt. Leichte Abstimmungsfehler seitens der Gastgeberinnen bei der ersten Annahme erschwerten die Aufholjagd. Beim 10:16 begannen die Spielerinnen auch noch die Köpfe hängen zu lassen. Erst eine Auszeit durch Trainer Sascha Singer sorgte für neue Motivation. Der gegnerische Aufschlag ging prompt ins Netz und Louisa Häußer war nun an der Reihe. Drei erfolgreiche Aufschläge brachten Reichenbach zurück ins Spiel und beim 20:20 war der Siegeswille wieder da. Mit harten Angriffen und vor allem ihrer Schnelligkeit bei der Feldabwehr sicherten sich die Gastgeberinnen den ersten Saisonsieg.

Dieser wurde mit dem Erfolg in der zweiten Partie gegen Oelsnitz veredelt. Abgesehen von einem leichten Aussetzer im zweiten Satz, verlief das Spiel recht souverän. Zugang Sina Degenkolb feierte zudem ihr Debüt im Mittelblock.

VSV Eintracht: Böttiger, Fischer, Bahn, Göbel, Lhea Reinhold, Laura Reinhold, Häußer, Degenkolb, Frank, Dunger. (bötk/fso)