Volleyballnachwuchs erneut Vizemeister

Nach der Silbermedaille für die U-18-Mannschaft haben auch die unter 20-jährigen Spielerinnen des SV 04 Oberlosa bei der Bezirksmeisterschaft überzeugt.

erschienen am 24.11.2016



Freiberg. Die gute und engagierte Nachwuchsarbeit bei den Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa hat dem Verein jetzt den nächsten Erfolg gebracht. Nachdem sich eine Woche zuvor bereits die Mädchen der Altersklasse U 18 den zweiten Platz bei der Bezirksmeisterschaft holen konnten, gelang dies am vergangenen Wochenende auch dem U-20-Team. Beide Male mussten sich die Oberlosaerinnen jeweils nur der Mannschaft vom Trainingszentrum in Lichtenstein geschlagen geben.

Auf diese trafen die U-20-Spielerinnen bei ihrer Endrunde gleich doppelt. Die Auslosung wollte es so, dass zur Auftaktpartie die beiden späteren Finalisten gegeneinander antreten mussten. Auch aufgrund des besseren Aufschlagspiels des Gegners unterlagen die Oberlosaerinnen 0:2. Gegen den 1. VV Freiberg lief es deutlich besser und das von Lutz Gushurst betreute Team gewann 2:0. Anschließend ging es gegen den SSV Chemnitz.

Nach einer längeren Spielpause ging die Partie an die Substanz. Den ersten Satz verloren die Vogtländerinnen knapp. Eine motivierende Ansprache von Spielführerin Paula Rohleder in der Pause brachte neue Energie. Das Team drehte richtig auf: Besonders die Annahme stand jetzt und so konnte der Angriff immer besser in Szene gesetzt werden. Auch konnten hier im Training getestete taktische Maßnahmen wie der Doppelwechsel eingesetzt werden. Der 1:1 Ausgleich gelang und im Tiebreak hatte die Mannschaft wenig Mühe, mit dem 15:8 das Finalticket zu lösen.

Im Endspiel gegen Lichtenstein war den Oberlosaerinnen deutlich anzumerken, wie die Kräfte schwanden. Zumal vier Spielerinnen bereits eine Woche zuvor im Kader der U 18 standen. Starke Aufschläge der Lichtensteinerinnen und eine nachlassende Annahmeleistung des SV 04 prägten das Finale. Zwar versuchten Trainer Lutz Gushurst und Betreuerin Cordelia Freihe alles, um die letzten Kraftreserven im Team zu mobilisieren. Aber auch der Einsatz der Libera Caroline Meutzner brachte keine Wende mehr und die klare 0:2-Niederlage (7:25, 13:25) ließ sicht nicht verhindern.

In den kommenden Tagen gilt es für die Mannschafte, neue Kraft zu sammeln. Denn ein Großteil der Spielerinnen gehört zum Obelosaer Bezirksliga-Kader. Der ist am 3. Dezember in eigener Halle besonders gefordert. Dann empfängt der Tabellendritte sowohl Spitzenreiter FSV Reichenbach als auch den Tabellenzweiten SV Textima Süd aus Chemnitz. (grs)