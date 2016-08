Vorjahressieger hÃ¤ngt eine Runde ran

Vorjahressieger hängt eine Runde ran

Für Sportler und Organisatoren war es am Samstag eine schweißtreibende Angelegenheit beim 37. Sommer-Berglandlauf in Hammerbrücke. Der hatte einige Premieren zu bieten.

Von Anika Heber (text) und Harald Sulski (fotos)

erschienen am 29.08.2016



Hammerbrücke. Nico Jahreis überraschte beim Berglandlauf am Samstag gleich mehrfach. Schon als Sieger der 14-km-Strecke bei den Männern angekündigt, lief er einfach eine weitere Runde über den Hammerbrücker Sportplatz und wieder raus auf die 7-km-Schleife, um noch den Halbmarathon voll zu machen und auch hier als Erster ins Ziel zu kommen. Nach den 21 Kilometern schließlich wirkte er frisch und kaum außer Atem. Um dann im "Freie Presse"-Gespräch mit der Ankündigung, jetzt mit dem Rad zum Aschberg hinauf zu radeln, zu verblüffen. Und all das nach einem halben Jahr Wettkampf- und teilweise Trainingspause. "Ich hatte sechs Monate mit Problemen an der Achillessehne zu kämpfen. Deshalb hatte ich nur für die 14 Kilometer gemeldet. Aber es lief sehr gut und ich habe mich top gefühlt, da musste noch eine Runde mehr gehen", erzählte der Vorjahressieger über 21 Kilometer aus dem thüringischen Gefell.

Bei der Siegerehrung stand Jahreis trotzdem bei den 14 Kilometern ganz oben auf dem Podest. "Er hatte für diese Strecke gemeldet, deshalb wurde diese auch gewertet", so Arne Stützner von der TSG Bau Hammerbrücke. Der Verein - mehr als 40 Helfer aus allen Abteilungen sorgten einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf - hatte bei der 37. Auflage wetterbedingt einiges mehr zu tun. Um für den strahlenden Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gerüstet zu sein, wurde laut Stützner etwa die doppelte Menge Wasser gekauft. Auch Wannen und Schwämme standen auf der Liste, die Läufer konnten sich so während der Rennen zumindest ein wenig erfrischen. Kurz vor dem Sportplatz standen an der Grundschule zudem zwei Helfer mit einem Wasserschlauch bereit. Angesichts der äußeren Bedingungen zeigten sich die Organisatoren mit der Teilnehmerzahl von 180 Sportlern zufrieden. Auch, weil am Wochenende mit dem Finale der Stundenlaufserie in Falkenstein, dem Cross-&-Bike in Grünbach und dem Falkensteiner Triathlon für Jedermann eine Reihe weiterer Wettkämpfe in der Region auf dem Programm standen.

Bei dieser Konkurrenz versuchen die Hammerbrücker stets mit Neuerungen aufzuwarten, um sich von anderen Veranstaltungen abzuheben. Der in diesem Jahr erstmals im Start- und Zielbereich postierte große Laster und die darauf befindliche Musikanlage sorgten dafür, dass die beiden Sprecher im gesamten Gelände gut zu hören waren. Auch die neugestalteten Pokale mit Steinen vom benachbarten Schneckenstein kamen bei den Teilnehmern an. Bei Anja Jakob zum Beispiel kommt so ein wenig Abwechslung ins Regal. Die Klingenthalerin konnte sich im Hauptlauf der Frauen über 14 Kilometer wie schon mehrmals in den vergangenen Jahren durchsetzen. Im Gegensatz zu 2015, als ihr Vorsprung rund sechseinhalb Minuten betrug, waren es am Samstag nur 30 Sekunden auf die ebenfalls aus Klingenthal stammende Susan Weigert. Die hohen Temperaturen hatten Jakob auf der Strecke kaum beeinflusst. "Man achtet vielleicht ein bisschen mehr aufs Tempo und geht es ein wenig defensiver an. Für das Wetter können die Organisatoren ja nichts", so Jakob, die immer gern in Hammerbrücke dabei ist. Vor allem die familiäre Atmosphäre lobte sie: "Es macht einfach Spaß, hier zu laufen. Der Verein gibt sich sehr viel Mühe, und die Verpflegung passt. Zum Bergland- und zum Pyratallauf muss ich einfach hin."

Mit dem Erfolg vom Samstag hat die Klingenthalerin auch gute Chancen, sich die Gesamtwertung um den Sparkassen-Vogtlandcup zu sichern. Noch steht mit dem Herbstkammlauf am 11. September ein Rennen der Serie aus. Bei den Männern könnte Marcel Staudacher vom LATV Plauen dann zu den Cup-Siegern gehören. In Hammerbrücke lief er zwar als Zweiter hinter Nico Jahreis im Hauptlauf über 21 Kilometer ins Ziel, doch der Thüringer war hier aus der Wertung raus. Die plötzliche Planänderung des 38-Jährigen sorgte außerdem dafür, dass Erik Martens am Ende doch nur in der Altersklasse 40-49 ganz oben auf dem Podest stand und in der Gesamtwertung Zweiter wurde. Der Rodewischer, der nicht in einem Verein organisiert ist und das Laufen als Ausgleich zum Beruf sieht, freute sich trotzdem. Vor zwei Jahren war er erstmals beim Sommer-Berglandlauf dabei. Auf dem Programm stehen für ihn jetzt noch der Moosmann-Cup, der Herbstkammlauf und eventuell eine Strecke beim Sparkassen-Marathon in Plauen Ende September. "Das entscheide ich spontan, je nachdem wie ich mich in der Woche fühle", so Martens.

Spannend dürfte es beim Herbstkammlauf in einigen Nachwuchsaltersklassen werden. Nach den 1,6 und 5 Kilometern vom Samstag liegen die Führenden hier teilweise eng zusammen. In sehr guter Form präsentierten sich besonders die Sportler vom SV Stützengrün, die sich in fünf von 13 Altersklassen durchsetzen konnten. Zudem freuten sich Läufer vom VSC Klingenthal, dem SV Theuma, dem Treuener Leichtathletikverein und dem LV Einheit Greiz über die Siegerpokale. Mit leeren Händen mussten keines der Kinder nach Hause gehen. Denn die traditionelle Startnummern-Tombola bezog in diesem Jahr erstmals auch die Mädchen und Jungen mit ein.

Alle Ergebnisse unter www.sport-hammerbruecke.de