WM-Ticket um Sekunden verfehlt

Ringen: Pausaer verliert Ausscheidungskampf

erschienen am 10.11.2016



Schifferstadt/Pausa. Zehn Sekunden haben Maximilian Schwabe (Foto) vom KSV Pausa gestern gefehlt, um die Fahrkarte zur WM 2017 im griechisch-römischen Stil zu lösen. Im Ausscheidungskampf des Deutschen Ringerbundes für die Klasse bis 71 Kilogramm stand der Pausaer gestern in Schifferstadt dem amtierenden Deutschen Meister Timo Badusch vom KSV Köllerbach gegenüber. Schwabe gewann die erste Runde 3:1 und verlor die zweite 1:2. Die dritte Runde verlief beim Stand von 1:1 ausgeglichen. Doch zehn Sekunden vor Schluss setzte der Saarländer noch erfolgreich einen Kopfzug an und stieß Schwabe damit noch vom WM-Zug.

"Max ist natürlich sauer und enttäuscht. Die WM-Qualifikation wäre für ihn das I-Tüpfelchen auf ein Superjahr gewesen. Leider hat das notwendige Quäntchen Glück gefehlt. Doch er hat gezeigt, dass er dran ist, auf Augenhöhe mit der deutschen Spitze. Ich bin überzeugt, dass ihm diese Niederlage zusätzliche Motivation gibt, denn Max ist auf einem guten Weg und für unseren Verein ein sportliches Aushängeschild", sagte der KSV-Vorsitzende Ulrich Leithold der "Freien Presse".

Gestern informierte der KSV Pausa zudem, dass er die für Sonntag vorgesehenen Bundesliga-Nachholkämpfe von Maximilian Schwabe und Zalik Sultanov in Thalheim abgesagt hat. Die Aussichten, den Punktrückstand noch aufzuholen, waren ohnehin gering. Schwabe hätte zum Beispiel Gewicht machen müssen für die Klasse bis 86kg und dort dem amtierenden U-23-Europameister gegenübergestanden. Sultanov wäre auf einen deutschen Junioren-Nationalkader getroffen. So bleibt es bei der 5:19-Niederlage. (pj)