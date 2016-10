Wasserballer bejubeln erneuten Pokalsieg

Mit vier Erfolgen in vier Spielen hat der SVV Plauen zum dritten Mal nacheinander das eigene Turnier gewonnen. Auch ein Nachwuchsspieler konnte dabei Akzente setzen.

Von Anika Heber

erschienen am 17.10.2016



Plauen. Der Spielplan beim Turnier um den Pokal des Oberbürgermeisters war gut geplant. Als letzte Begegnung stand gestern Nachmittag die Partie zwischen dem SVV Plauen und Neukölln auf dem Programm. Da beide Mannschaften bis zu diesem Zeitpunkt jeweils ihre drei Spiele gegen die White Sharks Hannover, Würzburg und Hamburg gewinnen konnten, sahen die rund 200 Zuschauer im Plauener Stadtbad ein echtes Finale um den Sieg.

In dem schenkten sich beide Teams nichts. Immer wieder spielten sie sich gegenseitig in der Abwehr fest. Vor allem dem SVV aber gelang eine Reihe sehenswerter Treffer. So zum Beispiel beim 1:1-Ausgleich, als Kapitän Alexander Fritzsch einen abgewehrten Ball schnell auf Norbert Kerschbaum weiterspielte. Der Ungar - einer von drei neuen Spielern bei den Plauenern - setzte sich dank seiner Schnelligkeit gegen die Neuköllner Abwehr durch und verwandelte. Nachdem die Gastgeber anschließend immer einem Rückstand hinterher schwammen, gelang Mitte des dritten Viertels die Wende und sie gingen mit der 7:6-Führung in die letzten acht Minuten. In denen ließen sie sich den Sieg und damit den Turniererfolg nicht mehr nehmen.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Einsatz und dem Kampfgeist. Gegen Hannover und Neukölln haben wir auch wegen unserer guten Kondition gewonnen", sagte SVV-Trainer Istvan Kelemen. Der Jubel über den Erfolg fiel bei seinen Spielern trotzdem etwas verhalten aus. Erst am Freitagmorgen um 4 Uhr war die Mannschaft aus dem Trainingslager in der Slowakei zurückgekommen, am Freitag stand noch eine Trainingseinheit in Plauen auf dem Plan. Da bekam bei der Laola mit dem Publikum nicht mehr jeder Spieler die Arme ganz nach oben. "Das Turnier gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Wir waren konditionell gut und es sollte uns Auftrieb geben, dass wir mit den Teams aus der A-Gruppe mithalten", so Routinier Stephan Roßner, der mit viel Begeisterung auch von der Stimmung in der Mannschaft sprach. "Es ziehen alle toll mit. Wir hatten im Trainingslager viel Spaß. Das macht richtig Laune."

Während Trainer Istvan Kelemen in den Begegnungen gegen die beiden A-Gruppen-Vertreter aus Neukölln und Hannover auf seine Stammformation vertraute, bekam in den Spielen gegen Würzburg und Hannover - beide sind Gegner des SVV in der B-Gruppe der Bundesliga - auch der Nachwuchs Einsatzzeiten. Zum einen Torhüter Gianmarco Serio, der die ein oder andere Parade zeigen konnte. Und zum anderen der erst 14-jährige Maximilian Kaminke. In seinem ersten Spiel bei den Männern versteckte er sich gegen Würzburg nicht. Das wurde mit einem Tor belohnt, was von den Zuschauern lautstark bejubelt wurde. "Es ist schon was besonderes, hier zu Hause vor so vielen Leuten und bei den Männern zu spielen. Da geht es viel härter zu als in der Jugend", sagte Kaminke. Ab dieser Woche erlebt er das Gefühl häufiger: Gemeinsam mit weiteren Nachwuchstalenten trainiert er zweimal pro Woche bei den SVV-Männern mit.

Statistik

Ergebnisse: Würzburg - Plauen 3:19, Hannover - Neukölln 9:10, Hamburg - Würzburg 6:6, Plauen - Hannover 14:11, Neukölln - Hamburg 17:9, Würzburg - Hannover 6:15, Plauen - Hamburg 14:6, Würzburg - Neukölln 7:18, Hannover - Hamburg 12:7, Plauen - Neukölln 10:8. Tabelle: 1. Plauen, 2. Neukölln, 3. Hannover, 4. Hamburg, 5. Würzburg. SVV Plauen: Peterfy, Serio - Soltész, Karteszi, Fritzsch, Párkanyi, Korpacsi, Schubert, Roßner, Schneider, Iffland, Kerschbaum, Schmiederer, Kaminke.