Wird Anlauf zum Zünglein an der Waage?

Die Oberlosaer Hand- baller kommen in der Oberliga am Samstag in Pirna auf den Prüfstand. Dort will auch der Linksaußen seine Tore machen.

Von Karsten Repert

Plauen. Der SV Oberlosa (8. Platz/ 9:11 Punkte) hat es am Samstagabend in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga wieder ganz schwer. Denn mit dem ESV Lok Pirna (13. Platz/6:10 Punkte) wartet gewissermaßen die "Mannschaft der Stunde" auf die Vogtländer. Gestartet waren die "Eisenbahner" nach fünf Niederlagen zum Saisonauftakt mit der Roten Laterne. Zuletzt gab es drei Siege in Folge gegen Freiberg (25:17), Staßfurt (26:24) und Glauchau (32:23). Jetzt wollen die Handballer aus der sächsischen Schweiz natürlich die Abstiegsränge verlassen. Damit ist klar, was ab 19.30 Uhr auf den SV 04 Oberlosa zukommt.

Die Plauener hatten vergangene Woche in Radis (27:28) haarscharf Zählbares verpasst, als Lukas Lesak mit der Schlusssirene den Innenpfosten traf. "Es sind in dieser engen Liga oft Kleinigkeiten, die über Sieg und Niederlage entscheiden", weiß Mike Anlauf. Der Linksaußen fehlte berufsbedingt in Radis. "Und ich hoffe, dass ich in Pirna vielleicht mit zwei, drei oder mehr erzielten Toren das Zünglein an der Waage sein kann", sagte er vor dem Spiel.

16 Jahre arbeitet der Jung-Unternehmer bereits mit SV-Trainer Jörg Grüner zusammen. Als man den gebürtigen Meeraner im Sommer aus dem Oberliga-Kader verabschiedete, ließ der Coach die Tür mehr als einen Spalt weit offen. "Wenn Not am Mann ist, brauchen wir dich", stellte Jörg Grüner klar. So wird es nun für Mike Anlauf ein Abschied auf Raten. 14 Tore steuerte er bei seinen sieben Einsätzen bislang bei.

Mike Anlauf ist ganz sicher mehr als nur eine Aushilfe. 2009 holte ihn der SV Oberlosa. Der Linksaußen spielte zuvor für den HC Glauchau und den ZHC Grubenlampe Zwickau. 2011 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Als Autoaufbereiter gelang Mike Anlauf in der Kfz-Branche ein glänzender Start. Parallel feierte er mit den Vogtländern zwei Aufstiege (2013/2015) und einen Sachsenpokalsieg (2014). In der vergangenen Saison kam er in allen 26 Oberliga-Spielen zum Einsatz und erzielte 43 Tore.

SV-Manager Rico Michel ist sich "sicher, dass unsere vielen jungen Leute an der Seite von solch ausgebufften Spielern wie es Mike Anlauf zum Beispiel ist, viel besser an diese knallharte Liga herangeführt werden." Vor dem Familienvater kann man also nur den Hut ziehen. Doch der 33-Jährige sagt: "Was viel wichtiger ist, das ist die Entwicklung unserer Handballabteilung. Wir brauchen Punkte, damit wir nicht wieder in die unmittelbare Nähe der Abstiegszone geraten!"