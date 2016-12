Zusatztribüne wird Dauerbrenner

Der SVV Plauen ist der Zuschauermagnet in der Wasserball-Bundesliga. Zum Jahresabschluss erwartet die Fans ein besonderer Höhepunkt.

Von Anika Heber

erschienen am 16.12.2016



Plauen. Wenn morgen Nachmittag kurz vor 16 Uhr das Licht im Plauener Stadtbad ausgeht und der Countdown zum letzten Heimspiel des SVV Plauen in diesem Jahr beginnt, dürfte auch der deutsche Rekordmeister Berlin-Spandau beeindruckt sein. Die Gastgeber rechnen im Viertelfinale des Deutschen Pokalwettbewerbs wieder mit rund 500 Zuschauern. "Es macht Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen. Ich bin lieber hier, als dass ich haushoch vor 20 Leuten gewinne", sagte Nationalspieler Marko Stamm im November 2015, nachdem er mit den Spandauern die besondere Atmosphäre im Stadtbad erlebte.

Zu dieser trägt vor allem die Zusatztribüne bei, die der SVV erstmals Anfang 2015 aufstellen ließ. War es zunächst nur ein Versuch, um dem gesteigerten Zuschauerinteresse gerecht zu werden, haben sich die Sitzplätze direkt am Beckenrand zum Dauerbrenner entwickelt. "Das ist für das Hallenfeeling richtig toll", sagt Leif John, Sportstättenkoordinator beim SVV. Die Idee wurde damals von Virginie Pelzl an den Verein herangetragen. Ihre Familie hat eine kleine Gerüstbaufirma. "Ich war schon vorher beim Wasserball und hab mir immer gedacht, dass bei so vielen Fans eine weitere Tribüne sehr gut wäre. Nach ein paar Gesprächen kamen wir dann drauf, es mal auszuprobieren", erzählt sie. Knapp anderthalb Stunden brauchen drei Leute für den Aufbau. Beim Abbau dann bekommen die Gerüstbauer tatkräftige Unterstützung vom SVV, auch die Spieler der ersten Mannschaft packen da mit zu. Das Engagement des Familienbetriebes findet Leif John beeindruckend: "Sie machen das von sich aus und unentgeltlich. Das ist eine Wahnsinnsleistung."

Selbst eine solche von Seiten des Teams würde morgen allerdings wohl auch nicht reichen, um sich gegen Spandau durchzusetzen. Die Berliner zählen mit ihrem Profikader zu den Topmannschaften in Deutschland, von einem Sieg träumt bei den Plauenern niemand. "Sie spielen schon so viele Jahre in der internationalen Spitze, das kann man nicht aufholen", sagt SVV-Trainer Istvan Kelemen, der morgen aufgrund privater Verpflichtungen nicht am Beckenrand steht und von Jörg Neubauer vertreten wird. Letzterer hofft bei der eingeplanten Niederlage zumindest auf die eine oder andere schöne Aktion der Gastgeber. "Wir müssen in der Verteidigung so gut wie möglich agieren und möglichst Konter vermeiden. Spandau ist so breit aufgestellt, da kann man sich nicht speziell auf einen Spieler konzentrieren", sagt Neubauer. Von der Offensivkraft der Gäste konnten sich die Plauener in der vergangenen Saison ein Bild machen: 3:12 hieß es im Heimspiel im November 2015, 4:19 sogar dann auswärts in Berlin. Wichtig für den SVV sei es laut Neubauer, die wahrscheinlich klare Niederlage danach schnell abzuhaken: "Da kommen die Feiertage vielleicht zum richtigen Zeit." Nach dem Viertelfinale hat die Mannschaft bis zum 2. Januar frei. Das erste Spiel im neuen Jahr steht am 14. Januar im Stadtbad gegen den SC Wedding an.

Gefordert ist morgen auch der SVV II in der 2. Liga Ost. Der Tabellendritte empfängt 18 Uhr den Vierten SG Schöneberg Berlin. Die Gäste haben aktuell nur einen Punkt Rückstand auf die Plauener und zudem ein Spiel weniger absolviert.