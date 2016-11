Aufsteiger muss eine Serie starten

Fußball-Drittligist FSV Zwickau ist auch nach dem Sieg in Aalen im Zugzwang, um die Abstiegszone verlassen zu können.

Von Knut Berger

erschienen am 02.11.2016



Zwickau. Die Sportfreunde Lotte sind in Fußballkreisen derzeit in aller Munde, schließlich haben sie im laufenden DFB-Pokalwettbewerb gleich zwei Bundesligisten ausgeschaltet. Beim FSV Zwickau hofft man unterdessen, dass die Westfalen ihr Pulver vorrangig im Kampf um den Pott verschießen, denn am Sonnabend gastiert der Mitaufsteiger zum Punktspiel in Eckersbach.

Davy Frick, der in der aktuellen Saison für Zwickau ein Tor markierte und zweimal auflegte, will gegen Lotte insbesondere eins: drei Punkte. "Wir haben mit dem Auswärtssieg in Aalen viel Selbstvertrauen getankt und wollen nun auch zu Hause gewinnen", sagt der 26-jährige Mittelfeldspieler. Allerdings weiß er auch, was sein Team gegen die Elf aus dem Tecklenburger Land erwarten wird. "Lotte ist ein interessanter und starker Gegner", ist Frick überzeugt. Doch diesen gilt es zu schlagen, wenn der FSV nicht tiefer in den Tabellenkeller rutschen will. Denn der Dreier von Aalen bewirkte nur einen knappen Tag, dass Zwickau nicht auf einem Abstiegsrang stand. Mangels Chemnitzer Schützenhilfe erkämpfte sich Zwickaus Tabellennachbar Werder Bremen II durch den Ausgleich in der Nachspielzeit beim CFC den notwendigen Punkt, um Zwickau wieder unter den Strich zu schicken.

Nicht zuletzt deshalb wollte Zwickaus Cheftrainer Torsten Ziegner den 1:0- Sieg in Aalen nicht überbewerten. "Wir konnten uns nur kurz freuen, müssen aber hart weiter arbeiten", fordert der Coach. "Wir sind gezwungen, eine Serie zu starten, um den Anschluss ans untere Mittelfeld nicht zu verlieren", sagt Ziegner. Um aber gegen Lotte und gegen andere Kontrahenten erfolgreich zu sein, müsse sein Team hinten stabil stehen und die Zweikämpfe annehmen. "Deshalb werden wir uns aber nicht hinten reinstellen und hoffen, dass das Spiel 0:0 ausgeht. Wir wollen und müssen uns offensiv engagieren." Das zeigte der FSV Zwickau am vergangenen Spieltag gegen allerdings bieder auftretende Aalener schon ganz gut. "Mit dem Sieg haben wir uns für das belohnt, was wir uns in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. Das sollte uns auch für die kommenden Aufgaben Mut zusprechen", sagt Ziegner.

Sicherlich werden die Zwickauer Kicker am Sonnabend wieder von den Fans unterstützt, die in den vergangenen Partien ihrer Mannschaft von den Rängen stets zur Seite standen. In Aalen schlugen dabei einige von ihnen leider über die Stränge, indem sie während des Spiels Pyrotechnik zündeten, was wohl eine Geldstrafe nach sich ziehen wird. "Wir kommentieren den Vorfall nicht, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt", sagt FSV-Pressesprecher Daniel Sacher gestern auf Anfrage, der jedoch die Zusammenarbeit zwischen Verein und Fans unterstrich. "Wir stehen in einem permanenten Dialog mit der Szene."