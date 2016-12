Aufstiegsjubel, Premieren und packende Finals

Zahlreiche Wettkämpfe haben den Sportanhängern zwischen Kirchberg und Hohenstein-Ernstthal im zu Ende gehenden Jahr wieder Anlass zum Mitmachen und Mitfiebern gegeben. Einige ausgewählte Höhepunkte sollen nochmal in Erinnerung gerufen werden.

erschienen am 29.12.2016



Triumph des Jahres: Der FSV Zwickau hat am 29. Mai den Aufstieg zur 3. Fußball-Liga gefeiert. Acht Tage zuvor hatten die Rot-Weißen in Schönberg den Staffelsieg in der Regionalliga Nordost perfekt gemacht. In der Relegation setzte sich das Team von Trainer Torsten Ziegner gegen den SV Elversberg durch. Den umjubelten 1:0-Siegtreffer im ausverkauften Plauener Vogtlandstadion erzielte Kapitän Toni Wachsmuth in der 78. Minute. (tc)

Grand Prix des Jahres: Die Motorrad-Weltmeisterschaftsrennen vom 15. bis 17. Juli auf dem Sachsenring waren auch 2016 das größte Sportereignis der Region. Verteilt über die drei Tage kamen 212.411 Besucher zum Traditionskurs - trotz schlechten Wetters am Rennsonntag. Sieger waren der Spanier Marc Marquez (Moto-GP), Johan Zarco aus Frankreich (Moto-2) und Khairul Idham Pawi aus Malaysia (Moto-3). Für Riesenjubel sorgte der deutsche Fahrer Jonas Folger, der in der Moto-2-Klasse Zweiter wurde. (mpf)

Trikot des Jahres: Die Internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist auch bei der 29. Auflage durch Meerane gerollt. Am 17. Juli säumten Tausende Fans bei der Etappe "Rund um Altenburg" die Bergwertung an der Steilen Wand. Die US-Amerikanerin Coryn Rivera bewältigte die zwölfprozentige Steigung als Erste. Am Zielort in Altenburg bekam die 23-Jährige ein Trikot des Teams "Steile Wand" überreicht. Die Meeraner Hobbyradsportler pflegen diese Tradition seit 2012. (ggl)

Derby-Krimi des Jahres: Die Eispiraten Crimmitschau haben im Frühjahr in der Deutschen Eishockey-Liga 2 für Freude gesorgt. Sie schafften nach einer siebenjähriger Pause erstmals wieder den Einzug in die Pre-Playoffs. Dort kam in einer denkbar knappen Serie gegen die Eislöwen Dresden am 8. März das Aus. Der entscheidende Treffer im dritten Spiel, mit dem die Landeshauptstädter das Playoff-Viertelfinale erreichten, fiel in der 117. Minute. (hof)

Rekord des Jahres: Der Glauchauer Herbstlauf am 30. Oktober hat bei seiner 31. Auflage alle Rekorde gebrochen. 2481 Läufer, Walker und Wanderer waren an die Sachsenlandhalle gekommen. Allein bei den Hauptläufen über zehn und 21,1 Kilometer überquerten 1414 Teilnehmer die Ziellinie. Mit Dean Rüger aus Chemnitz begrüßten die Ausrichter von der TSG Glauchau den 25.000 Starter aller Herbstläufe. (ggl)

Premiere des Jahres: 32 Jahre nach dem Auftritt der DDR-Nationalmannschaft gegen Griechenland erlebte Zwickau am 14. November zum zweiten Mal ein Fußball-Länderspiel mit deutscher Beteiligung.

Es war eine Premiere im neuen Stadion. In Vorbereitung auf die U-20-WM 2017 in Südkorea traten die DFB-Junioren in der internationalen Spielrunde vor 3477 Zuschauern gegen Polen an und errangen einen souveränen 4:0 (2:0)-Sieg. (tc)

Aufholjagd des Jahres: Hinter dem SV Motor Meerane liegt eine tolle Hallensaison. Die Hockey-Männer, Aufsteiger zur 2. Bundesliga, lagen bis zwei Spieltage vor Schluss auf einem Abstiegsplatz. Am Ende erkämpften sie noch einen sensationellen 3. Rang. Vereinsgeschichte haben die Meeraner Damen geschrieben, die am 19.März mitteldeutscher Meister wurden (im Finale 4:3 n. P. gegen Leuna) und damit den Aufstieg in die Regionalliga, die zweithöchste Liga Deutschlands, schafften. (ggl)

Domizil des Jahres: Die Bogensportler des SV Rot-Weiß Werdau haben im Mai ihr neues Domizil - die Sportanlage hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Langenhessen - eingeweiht. Vorausgegangen war dem ein fast zweijähriges Ringen um einen festen Standort, nachdem ihre bisherige Heimstätte - im Stadion im Landwehrgrund Werdau - aufgegeben werden musste. Dank unzähliger Stunden an Eigenleistungen wurde die Anlage innerhalb einiger Monate hergerichtet. (ck)

Gipfeltreffen des Jahres: Die Weltstars des Rollstuhlbasketballs waren vom 6. bis 8. Mai beim Champions-Cup in Mosel zu erleben. Vom Kontinentalverband IWBF Europe hatte Zwickau zum zweiten Mal nach 2011 den Zuschlag für die Ausrichtung des Turniers um die Krone der europäischen Königsklasse erhalten. Im Finale setzte sich CD Ilunion Madrid gegen den RSV Lahn-Dill durch. Der dreitägige Wettbewerb war überschattet von Ausschreitungen zwischen Fans zweier rivalisierender Klubs aus Istanbul. (tc)

Hölle des Jahres: Straßenradsportasse aus ganz Deutschland sind am 21. August in Waldenburg zu Gast gewesen. Der SV Remse war Ausrichter der deutschen Bergmeisterschaften. Rund 4000 Zuschauer verfolgten sechs Rennen mit 400 Sportlern in verschiedenen Altersklassen. Auf dem 5,6 Kilometer langen Rundkurs, der wegen des 15-prozentigen Anstiegs in Langenchursdorf den Beinamen "Grüne Hölle" hat, fuhren mit Sebastian Vogel (Elite), Tim Tischendorf und Yannick Runst (beide U 17) drei Remser in die Top 10. (ggl)

Olympiade des Jahres: 370 Mädchen und Jungen der Schule am Windberg und der Martin-von-Römer-Schule Neuplanitz vereinte am 6. September ein Olympischer Tag im Sportzentrum Marienthal. Die Eröffnung war angelehnt an das offizielle Zeremoniell. Die Spielstationen beschränkten sich nicht auf traditionelle Disziplinen wie Weitsprung und Speerwurf, es gab auch Wagenrennen und den Staffelwettbewerb Akropolis-Bau. (tc)

Überraschung des Jahres: Die Faustballerinnen des FV 1925 Glauchau-Rothenbach haben mit dem 3.Platz beim Finalturnier am 28. Februar den Aufstieg in die 2. Hallenbundesliga Süd geschafft. Und das, obwohl Glauchau ohne drei Stammspielerinnen antreten musste. Fünf Mannschaften hatten um drei Qualifikationsplätze gespielt. (ggl)

Endspiel des Jahres: Der Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug in das DHB-Amateurpokalfinale geschafft. Am 1. Mai gab es in Hamburg vor 2833 Zuschauern eine 25:29 (9:14)-Niederlage gegen die SG Langenfeld (Nordrhein-Westfalen). Die Endspielteilnahme wurde mit einer Prämie von 3000 Euro belohnt. (hof)

Stern des Jahres: Der Judo-Nachwuchs des JC Crimmitschau hat gleich zweimal beim Wettbewerb "Sterne des Sports" abgeräumt. Auf Kreisebene holte er sich die Plakette in Bronze, auf Landesebene gewann der Verein Silber und qualifizierte sich für das Bundesfinale in Berlin. Grund dafür ist das Projekt "Judo-Wander-Dreijahresplan". Die Judoka waren zwischen 2013 und 2015 während der Sommerferien von Crimmitschau bis ans Kap Arkona gewandert und hatten dabei über 13.000 Euro an Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. (ck)

Bezirkspokalfinale des Jahres: Das Hot-Sportzentrum ist am 1. Mai Austragungsort des Handball-Bezirkspokalfinales gewesen. Die Herren der HSG Sachsenring lieferten sich vor rund 500 Zuschauern ein spannendes Duell mit dem HC Fraureuth. Ein starker Endspurt machte den 30:28-Sieg des Gastgebers möglich, womit die tolle Saison des Bezirksliga-Aufsteigers gekrönt wurde. Bei den Damen holte sich die SG HV Chemnitz III mit einem 27:15 gegen Fraureuth die Trophäe. (mpf)