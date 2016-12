Aus Quartett ist ein Trio geworden

Der VfB Empor ist mit vier neuen Spielern in die Saison der Fußball-Landesliga gestartet. Nicht bei allen Aktiven ist es rund gelaufen.

Von Holger Frenzel

erschienen am 31.12.2016



Glauchau. Die Zwischenbilanz für die Neuzugänge des Landesligisten VfB Empor Glauchau fällt ganz unterschiedlich aus. Vier Akteure waren im Sommer in den Sportpark gekommen. Davon haben nur zwei Spieler die Erwartungen erfüllt. Ein Offensivmann ist schon wieder weg. Ein Kicker steht vor einer ungewissenZukunft. Tom Seyferth: Der neue Torhüter, der zuvor für den Reichenbacher FC im Einsatz war, stand in allen 14Punktspielen im Kasten des VfB Empor. "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen", sagt Trainer Mario Weiß über den Schlussmann. In der Hinrunde hat sich Tom Seyferth einen Patzer geleistet - das war beim 2:2-Unentschieden im Heimspiel gegen den BSC Rapid Chemnitz. Weiß hofft, dass der Blondschopf bei Eckbällen und Freistößen aus dem Halbfeld noch häufiger aus seinem Kasten kommt. Seyferth musste den Ball insgesamt 30-mal aus dem Netz holen. "Die Zahl der Gegentore ist zu hoch. Das liegt allerdings nicht am Torhüter. Die gesamte Mannschaft muss das Defensivverhalten verbessern", sagt Weiß. Willy Schad: Der Abwehrspieler gehört zu den positiven Überraschungen beim VfB Empor. Er hat bis zum Sommer für den Kreisoberligisten SG Friedrichsgrün gespielt und konnte sich nun zwei Klassen höher einen Stammplatz erkämpfen. Schad kam in 13 von 14 Punktspielen zum Einsatz. "Mit Kampfgeist und Trainingswille konnte er einige Defizite wettmachen", freut sich Mario Weiß. Er macht deutlich, dass Willy Schad trotz einiger Verletzungen auf die Zähne gebissen hat. Zum Teil stand der Neuzugang mit einem Haarriss am Schienbein aufdemSpielfeld. Damian Adamczewski: Der 21-jährige Offensivspieler war vom FSV Zwickau II gekommen. Er hat für den VfB Empor aber nur drei Landesliga-Einsätze absolviert und sich im Herbst schon wieder aus dem Sportpark verabschiedet. Einen Großteil der Vorbereitungsphase hat Damian Adamczewski aufgrund eines Urlaubs in der polnischen Heimat verpasst. "Hinsichtlich der Dynamik ist er weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben", sagt der Glauchauer Trainer. Johannes Gemeinhardt: In zwölf Einsätzen ist der Neuzugang vom FSV Zwickau II ohne Treffer und ohne direkte Torvorlage geblieben. "Zu Beginn der Saison kam Johannes Gemeinhardt - sicherlich auch durch einige Verletzungen - schwer in Schwung", sagt Weiß. Trotzdem konnte sich Gemeinhardt, der in der vergangenen Saison für die FSV-Reserve vier Treffer erzielte, einen Stammplatz erkämpfen. Zuletzt hat der Offensivmann Wechselabsichten geäußert. Die Entscheidung, ob und wie es mit ihm weitergeht, soll nach Angaben von Vereinschef Knut Mager im Januar fallen.