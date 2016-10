BarttrÃ¤ger ist Mann fÃ¼r die NotfÃ¤lle

Bartträger ist Mann für die Notfälle

Der Handball-Oberligist aus Glauchau und Meerane kämpft um ein Ticket für den Amateurpokal. Das Team erwartet heute einen Ligakontrahenten.

Von Holger Frenzel

08.10.2016



HC Glauchau/Meerane gegen HSG Freiberg. Tobias Feig fällt durch seinen Riesen-Bart auf. Der 28-jährige Linkshänder vom Handball-Oberligisten HC Glauchau/Meerane lässt seit einigen Wochen die Haarpracht am Kinn in die Länge wachsen. "Nachdem ich schon immer etwas faul beim Rasieren war, empfinden meine Freundin und ich den langen Bart nun sogar als modisch", sagt Tobias Feig, der aktuell der dienstälteste Spieler im Team ist. Seit Sommer 2007 kommt er für den HSV Glauchau beziehungsweise - nach der Fusion mit dem SHC Meerane - für den HC Glauchau/Meerane zum Einsatz.

In der laufenden Saison steht Tobias Feig allerdings nur noch sporadisch zur Verfügung. Das hat er bereits vor dem Beginn der Spielzeit mit den Verantwortlichen abgestimmt. "Nachdem sich bisher fast alles um den Handball gedreht hat, soll nun auch etwas Zeit für andere Dinge bleiben", sagt Feig. Er will deshalb seine sportliche Laufbahn in den nächsten Monaten langsam ausklingen lassen.

HC-Vereinschef Jens Rülke ist froh, dass Tobias Feig im Notfall weiter aushilft. Auf der Rechtsaußenposition ist das Team nicht so gut besetzt. Kevin Otto fehlt nach einem Kreuzbandriss noch die Spielpraxis und Marcel Hartenstein sammelt mit seinen 17 Jahren momentan die ersten Erfahrungen im Männerbereich. "Wenn wir weiter auf Tobias Feig zurückgreifen können, darf er auch gern seinen Bart noch etwas wachsen lassen", scherzt Jens Rülke, der auch im Pokal wieder auf den Bartträger zurückgreifen wird.

Trotz der Punktspielpause in der mitteldeutschen Oberliga sind Feig und Co. heute Nachmittag im Einsatz. Sie müssen in der ersten Ausscheidungsrunde für einen Startplatz im DHB-Amateurpokal gegen die HSG Freiberg antreten. Die Partie findet diesmal in der Meeraner Karl-Heinz-Freiberger-Halle statt. Dabei wird ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Teams aus der mitteldeutschen Oberliga erwartet. Der HC Glauchau/Meerane steht mit 7:3Punkten auf dem dritten Platz, die Gäste aus Freiberg nehmen mit 4:6 Zählern den elften Rang ein. "Obwohl für uns die Punktspiele eindeutig Priorität besitzen, nehmen wir auch den Pokalwettbewerb ernst", sagt Rülke. Nachdem die HC-Akteure in der Saison 2015/16 sogar den Einzug ins DHB-Amateurpokalfinale geschafft hatten und nach Hamburg reisen durften, haben die Spieler nun Lust auf eine Wiederholung. "Deshalb haben wir in Abstimmung mit der Mannschaft auch wieder für den Pokal gemeldet", sagt Rülke, der heute das Kommando auf der Bank übernimmt. Der Grund: Trainer Jörg Neumann nutzt die spielfreie Zeit für den Urlaub.

Die Hausherren müssen auf Felix Kempe und David Kylisek verzichten. Zudem fällt Alexander Pfeil, der eine Knieverletzung hat, aus. Der Einsatz von Michel Jentsch ist fraglich. Oliver Pflug kehrt dagegen ins Team zurück.

Anwurf: heute um 17 Uhr.