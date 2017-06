Die Trophäen sind vergeben

Die westsächsischen Sieger stehen fest: Bei den Männern hat sich die SSV Fortschritt Lichtenstein durchgesetzt. Bei den Frauen war die Spielgemeinschaft aus FC Crimmitschau sowie Lok und Fortschritt Glauchau erfolgreich.

Von Thomas Michel

erschienen am 06.06.2017



Werdau. Jubel bei den Lichtensteinern: Die SSV Fortschritt, die längst als Meister der Westsachsenliga und Aufsteiger in die Landesklasse feststeht, hat sich gestern mit einem 2:1-Erfolg gegen den FSV Limbach-Oberfrohna auch den Glückauf-Kreispokal gesichert.

Als Lichtensteins Torjäger Rico Bär elf Minuten vor Spielende ausgewechselt wurde, war der erhoffte Pokalsieg allerdings noch längst nicht sicher. Der Favorit führte durch zwei Bär-Treffer seit der 48. Minute mit 2:1. Doch der gestern im Werdauer Stadion im Landwehrgrund über weite Strecken gleichwertige Gegner aus Limbach-Oberfrohna hatte längst seine Schlussoffensive gestartet und drängte auf den Ausgleich. In den letzten Minuten stand FSV-Torhüter Kamil Weisser bei Standard-Situationen des Öfteren im Lichtensteiner Strafraum und sorgte für Unruhe. Jedoch sollte der Erfolg ausbleiben. Dabei hatte der FSV vor den knapp 700 Zuschauern einen überraschend starken Beginn. Nach vier Minuten erzielte Patrick Herold die Führung des Außenseiters. Der Torschütze hatte einen Pass von Daniel Schmidt ziemlich ungestört annehmen können und schoss vor dem Lichtensteiner Toni Schmidt in die lange Ecke. "Nach diesem Schock brauchten wir eine Weile, um zu unserem Spiel zu finden", beschrieb Rico Bär die Zeit nach dem Gegentreffer. Erst nach einer Viertelstunde häuften sich die Schüsse der SSV in Richtung gegnerisches Tor. Allerdings fehlte noch die Genauigkeit im Abschluss. Ein Abspielfehler im Mittelfeld bescherte Lichtenstein dann kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich. Erik Kasper schob das Leder zu Rico Bär, der mit einem Schlenker noch Schlussmann Kamil Weisser schlecht aussehen ließ. "Von den Spielanteilen her hatten wir uns den Ausgleich vor der Pause verdient", war sich der Torjäger sicher.

Drei Minuten nach Wieder- beging sorgte der Offensivmann mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 25 Metern bereits für die Entscheidung. "Ich bin volles Risiko gegangen, denn so schlecht wie sie in der Meisterschaft da stehen sind die Limbacher nicht", sagte Bär und sollte unterm Strich Recht behalten. Kurz nach dem 2:1 hätte aber Kasper bereits nachlegen können. So aber blieb die jetzt teilweise ruppig geführte Partie spannend. Limbach-Oberfrohna war dem Ausgleich sogar näher als Lichtenstein dem 3:1.

Aufgebote Lichtenstein: Müller, Weiß, Strohbach, Bär (79. Hüttig), Gerisch, Zurek, Küttner (58. Schulz), Schmidt. Mattausch, Kasper (86. Meichsner), Laskowski

Limbach-Oberfrohna: Weisser, Hahn, von Koch, Herold, Ocana Garcia, Fries, Nolting, Daniel Schmidt, Kirst, David Schmidt, Schuchardt.