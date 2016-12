Ehrenpräsident ist zuversichtlich

Mit dem Super-Regio-Cup in der Sachsenarena Riesa haben die FSV-Fußballer das Jahr gestern sportlich ausklingen lassen. Für Fans und Vorstand gibt es in diesen Tagen dagegen keine Weihnachtspause.

Von Thomas Croy

erschienen am 20.12.2016



Zwickau. Die Hashtags #immerweiter und #niemalsaufgeben auf den Internet- und Facebook-Seiten des FSV Zwickau haben eine mobilisierende Wirkung. Das war auch die dahinter steckende Absicht. Aufsichtsratsmitglied Uwe Findeiß ist optimistisch, dass es gelingt, die finanziellen Probleme zu lösen und die Liquiditätslücke in Höhe von 411.000 Euro zu schließen.

"Den Fans können wir versichern, dass viele Leute daran arbeiten, den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen", betont Findeiß. Auch der in Sachen Rettung erfahrene FSV-Ehrenpräsident Gerhard Neef hat angekündigt, seinen Beitrag dafür zu leisten. Eigentlich wollte er als Privatperson auf dem Weihnachtsmarkt an zwei, drei Tagen ein musikalisches Bühnenprogramm gestalten, um Spenden für den Verein zu sammeln. "Mit dem Ziel: Wir brauchen die 3. Liga. Wir müssen die Lizenz sichern", begründet der 75-Jährige sein Engagement. Sein kurzfristiges Vorhaben lässt sich jedoch nicht umsetzen. "Die geplante Aktion kann aus objektiven Gründen nicht stattfinden. Tut mir leid", bedauert Gerhard Neef.

Der Vorstand, der gestern erneut zusammentrat, hat inzwischen einen Businessplan mit konkreten Maßnahmen erarbeitet, um das prognostizierte Defizit auszugleichen. "Ich kenne den Business-Plan, und vertraue darauf, dass alles so funk- tioniert", erklärt der FSV-Ehrenpräsident. "Je mehr Aktionen wir machen und umso erfolgreicher wir sind, desto leichter wird es dann."

Zu den gelungenen Aktionen gehört auch die vierte Auflage des Fanweihnachtsmarktes, der am Sonnabend in und vor den Räumen des Fanprojekts über die Bühne ging. Die Fußballanhänger haben selbst gebacken, gebastelt und tatkräftig mitgewirkt. "Es war eine schöne Veranstaltung. Der Andrang war größer als im vergangenen Jahr, es waren viele Familien mit Kindern bei uns", berichtet Michael Voigt vom Fanprojekt, der den Besuch des Weihnachtsmanns als Wichtel begleitete. Zu einer Gesprächsrunde ist der Drittliga-Aufsteiger mit den Spielern Marian Unger, Marc-Philipp Zimmermann, Ronny König und Patrick Göbel, den Vorstandsmitgliedern David Wagner und Frank Fischer sowie Jörg Schade, Bereichsleiter Sport, vertreten gewesen.

Die couragierte Leistung des FSV und der gute Zuschauerzuspruch am Sonntag gegen Tabellenführer MSV Duisburg waren gleichermaßen Balsam fürs Selbstvertrauen wie für die Vereinskasse. "Und es war ein gefühlter Sieg gegen den Spitzenreiter. So aufzutreten, das macht schon Mut", lobt Gerhard Neef. Nach dem letzten Punktspiel des Jahres gab es für die Mannschaft im Stadion eine Weihnachtsfeier. Bis zum Trainingsstart am 2. Januar bleibt den Schützlingen von Torsten Ziegner Zeit zum Erholen. Der Vorstand darf sich keine Pause gönnen. "Wir arbeiten weiter. Wir müssen sehen, dass wir die Auflagen des DFB erfüllen. Das hat absolute Priorität", betont Sportvorstand David Wagner. Um nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden zu können, wäre es wichtig, die Auflagen des DFB vor der gesetzten Frist am 23. Januar zu erfüllen. Gerhard Neef ist überzeugt: "Das kriegen wir hin. Ich habe ein gutes Gefühl."

Mithelfen Der FSV hat für Fans, Sympathisanten und Unternehmen, die mit einer Spende zum Schließen der Liquiditätslücke beitragen wollen, ein Unterstützerkonto eingerichtet. Bankverbindung: BIC COBADEFFXXX, IBAN DE97 8704 0000 0707 0972 03

