Eispiraten zeigen ihr großes Kämpferherz

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat die rote Laterne abgegeben. Patrick Pohl steuerte zwei Tore zu der Aufholjagd bei.

Von Holger Frenzel

erschienen am 26.11.2016



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben gestern ihr ganz großes Kämpferherz gezeigt. Sie gewannen im Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim mit 4:3 (0:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung. Dabei holte die stark ersatzgeschwächte Mannschaft einen 0:3-Rückstand auf. Den Siegtreffer erzielte André Schietzold in der 63. Minute. Der Kapitän traf nach Querpass von Mark Lee. Beste Akteure bei den Hausherren waren Doppel-Torschütze Patrick Pohl und Torhüter Henning Schroth.

In der Anfangsphase war auf beiden Seiten zunächst das klirrende Geräusch des Torgestänges zu hören: André Schietzold traf mit einem Schlagschuss von der blauen Linie im Powerplay den Pfosten (4.). Dort landete auch ein Versuch von Tyler McNeely aus der Halbposition (7.).

Ansonsten dominierten die Eispiraten Crimmitschau das Geschehen. Jason Pinizzotto und Mike Hoeffel scheiterten in einer Druckphase an Timo Herden (11.). Martin Bartek verfehlte freistehend nach einem Querpass von Mark Lee das Ziel (13.).

Fast aus dem Nichts heraus haben dann die Gäste aus Rosenheim in der 14. Minute den Führungstreffer erzielt. Michael Rohner zog von der blauen Linie ab. Manuel Edfelder gab der kleinen Hartgummischeibe vor dem Kasten die entscheidende Richtungsänderung. Torhüter Henning Schroth, der überraschend erstmals von Anfang an zwischen den Pfosten stand, war chancenlos. Das Tor sorgte für Verunsicherung bei den Hausherren.

Die Mannschaft aus Oberbayern hat auch zu Beginn des zweiten Abschnitts viel Druck gemacht. Yannick Wenzel sorgte kurz nach Wiederbeginn nach Zuspiel von Peter Lindlbauer für den zweiten Starbulls-Treffer (21.). Nach einem Sololauf hat Leopold Tausch mit der Rückhand für das dritte Tor der Gäste gesorgt (29.). Crimmitschau hat sich allerdings in die Partie zurückgekämpft. Ivan Ciernik verkürzte nach einer schönen Kombination auf 1:3 (31.). Zuvor ließen Martin Bartek und Patrick Pohl die Abwehr der Gäste mit einer Direktkombination alt aussehen. Nur 130 Sekunden später traf Patrick Pohl zum 2:3 (33.). Er konnte am zweiten Pfosten nach Vorarbeit von Jason Pinizzotto verwandeln. In der Folgezeit gab es in einer zerfahrenen Partie auf beiden Seiten gefährliche Situationen.

Im letzten Drittel haben die Eispiraten Crimmitschau für viel Betrieb vor dem Kasten von Starbulls-Keeper Timo Herden gesorgt. Die 1529 Zuschauer durften in der 52. Minute jubeln. Patrick Pohl gelang mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie der 3:3-Ausgleich. Danach gab es für beide Teams die Chance zum Siegtreffer. Für die Gäste vergaben Tyler McNeely (57.) und Tyler Scofield (57./59.) - sie scheiterten jeweils am glänzend aufgelegten Henning Schroth. Bei den Gastgebern hatte Martin Bartek die größte Chance (59.).