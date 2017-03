Es müssen dringend Punkte her im Kampf um den Klassenerhalt

Zu richtungsweisenden Duellen empfangen die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau und die Rollstuhlbasketballer des BSC Rollers am Wochenende jeweils unmittelbare Tabellennachbarn.

Von Thomas Croy

erschienen am 03.03.2017



Zwickau. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem Premierengastspiel an der Dortmunder Straße laufen die Handballdamen von Werder Bremen morgen zum zweiten Mal in Neuplanitz auf. Am 5. März 2016 war es die Feuertaufe für Andy Palm als Cheftrainer. 29 Zweitligaspiele später wird es nun die erste Partie des BSV Sachsen ohne ihn sein.

Corina Cupcea, die Palms Nachfolge angetreten hat, will mit ihrem Team in den verbleibenden zehn Begegnungen aus dem Tabellenkeller herausklettern. Der erste Schritt soll morgen getan werden. Mit je 14:26 Zählern rangieren Zwickau und Bremen auf den ersten beiden Abstiegsplätzen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt allerdings bloß einen Punkt. "Die Lage ist uns allen bewusst", betont Rückkehrerin Christina Zuber. "Wir müssen gewinnen. Ich hoffe, dass es uns mit vielen Zuschauern als Rückhalt gelingt." Es ist keine leichte, aber lösbare Aufgabe. Während die Sachsen im Hinspiel an der Weser eine knappe Niederlage kassierten (28:29), behielt der BSV vor einem Jahr daheim gegen Werder mit 31:27 die Oberhand.

Anwurf: am Sonnabend um 17 Uhr in der Sporthalle Neuplanitz. Die Partie wird vom Schiedsrichterduo Ronny Dedens und Nico Geckert aus Magdeburg geleitet.

In der Rollstuhlbasketball-Bundesliga wittert der von vielen bereits seit langem abgeschriebene BSC Rollers Zwickau nach den jüngsten Siegen gegen Trier und Wiesbaden wieder Morgenluft. "Es herrscht momentan sehr gute Stimmung", freut sich Trainer Marco Förster. "Wir haben viel Selbstvertrauen getankt."

Zwar rangiert sein Team mit 4:22 Punkten weiterhin auf Abstiegsplatz 9, trifft jedoch noch auf die beiden unmittelbar vor ihm platzierten Mannschaften, Köln 99ers und ASV Bonn (jeweils 6:22). Mit zwei Siegen könnte Zwickau aus eigener Kraft den Klassenverbleib schaffen.

Wenn vier Tage nach Aschermittwoch am Sonntag die 99ers aus der Karnevalshochburg Köln auf den Kunststoffbelag in Mosel rollen, ist garantiert Schluss mit lustig. "Es ist ein Vier-Punkte-Spiel", betont Marco Förster, der den Gegner als sehr bissig charakterisiert. "Die spielen ein gutes Pressing." Topscorer der Gäste sind die Japaner Naohiro Murakami (189 Punkte) und Akira Toyoshima (131). Mit Nationalspielerin Mareike Miller haben die Kölner eine Silbermedaillengewinnerin von Rio in ihren Reihen. In der Hinrunde zog der BSC am Rhein mit 51:65 den Kürzeren. Will man bei eventueller Punktgleichheit am Saisonende die Nase vorn behalten, wird der direkte Vergleich herangezogen. Von enormem Vorteil wäre es also, wenn Zwickau übermorgen nicht nur zu Hause gewinnt, sondern möglichst mit 15 Punkten Differenz, um die Hinspielniederlage zu kompensieren.

Der Trainer will vermeiden, seine Mannschaft vor dem wichtigen Kellerduell mit solchen Rechenbeispielen mental zu belasten. "Wir versuchen, demütig an die Aufgabe ranzugehen", erklärt Marco Förster. "Aber ich bin sehr zuversichtlich."

Hochball: am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle Mosel