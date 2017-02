Favorit mit Mühe im Halbfinale

Das Viertelfinale im Handball-Bezirkspokal ist Geschichte. Es endete für die Damen von Lichtenstein enttäuschend.

Von Jürgen Selter

erschienen am 14.02.2017



Im Handball-Bezirkspokal wurden bei den Damen und Herren die Viertelfinalespieleausgetragen. Damen: HSG Langenhessen/Crimmitschau gegen HC Glauchau/Meerane II 24:21 (12:11). Der HC II ist als Außenseiter zum Tabellendritten der Bezirksliga gefahren. Bereits das Punktspiel eine Woche zuvor wurde verloren. Die HSG hatte einen optimalen Start und führte nach acht Minuten schon mit 5:2. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und legten mit vier Treffern zum 6:5 vor. Es wurde nun ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum 14:12 (38.) lag eine Überraschung in der Luft. Trotz einer guten Leistung des HC II baute die HSG ihren Vorsprung auf 20:16 (50.) aus. Damit war eine Vorentscheidung gefallen. Sandra Bochmann war beste SpielerinbeidenGästen. Damen: HC Annaberg-Buchholz gegen SSV Fortschritt Lichtenstein 19:12 (7:6). Eine schmerzliche Niederlage gab es für den Tabellenzweiten der Bezirksliga Lichtenstein beim Zehnten. Das Halbfinale war erklärtes Ziel. Ohne Trainer Mirko Groß und die Stammtorhüterinnen Aline Möbius und Nathalie Tschirsch kam das Pokal-Aus. Anfangs dominierten die Abwehrreihen. Im Angriff agierte Lichtenstein aber ideenlos und vergab zu viele Chancen. So wurden acht Siebenmeter verworfen. Das besserte sich nach einer Auszeit, die Gäste kamen bis auf ein Tor an den HC heran. Nach der Pause klappte erneut nichts beim SSV. Trainer Thomas Stölzel zog wieder die Notbremse und nahm eine Auszeit. Die zeigte nur kurz Wirkung bis zum 11:11 (45.). In den letzten fünf Minuten gelangFortschrittnureinTor. Herren: SV Sachsen Werdau II gegen HSG Sachsenring 20:22 (12:13). Während die HSG auf drei Stammspieler verzichten musste, hatten die Gastgeber eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld, gegen die der Favorit Mühe hatte, das Halbfinale zu erreichen. Werdau führte in der ersten Hälfte mehrfach knapp. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erspielte sich die HSG eine 18:15-Führung, doch der Gegner blieb dran, was an der mäßigen Offensivleistung von Sachsenring lag. Beim 18:18 war die Partie wieder offen, doch am Schluss behielt der Favorit die Oberhand. Daran hatte Hubert Viehweg im Tor großen Anteil. Ansonsten war bei der HSG, bei der einige Spieler angeschlagen waren, vielSandimGetriebe. Herren: HC Glauchau/Meerane III gegen TSV Rittersgrün 43:14 (21:8). Mit einer überzeugenden Leistung ist der HC III als Tabellenzweiter der 1. Bezirksklasse gegen den Elften ins Halbfinale eingezogen. Die Gäste überraschten nur am Anfang, als sie nach 90 Sekunden mit 2:0 vorn lagen. Danach übernahm der HC III die Initiative. Nach zehn Treffern in Folge stand es 10:2 (11. Minute). Der TSV Rittersgrün hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen. Auch nach der Halbzeitpause bauten die Hausherren in dieser fair geführten Partie ihre Führung weiter aus. Sie waren vor allem durch Kontertore erfolgreich. Bester Werfer beim HC III war Lucas Huber. Er warf acht Tore. (mit jabl, mpf)