Flinke Postbotin triumphiert beim DebÃ¼t in Stundenlaufserie

Flinke Postbotin triumphiert beim Debüt in Stundenlaufserie

Was für ein Einstand! Sie ist das erste Mal in der Serie aufgetaucht und hat auf Anhieb gewonnen. In Abwandlung des berühmten Cäsar-Zitats könnte man von ihr sagen: Sie kam, lief mit und siegte.

Von Thomas Croy

erschienen am 05.10.2016



Zwickau. Kerstin Gärtner staunte selbst über ihre Leistung. "Ich kann es nicht fassen", gestand die Gewinnerin der Halbstundenlaufwertung zum Ausklang der 25. Zwickauer Stundenlaufserie. Sie siegte nicht nur beim Auftakt in Eckersbach, sondern war auch beim dritten, vierten und fünften Rundendrehen des Jahres ganz vorn, nur einmal musste sie ihrer Vereinskollegin Anja Göbel vom SV Vorwärts Zwickau, die zwischen 2010 und 2014 fünfmal in Folge triumphiert hatte, den Vortritt lassen. Die stärkste Konkurrentin im eigenen Verein ist ihr ein großer Ansporn. "Man gönnt es sich gegenseitig. Es freuen sich auch alle für mich", sagte Kerstin Gärtner, die mit 6845 Metern im Juni ihren 30-Minuten-Bestwert verzeichnete.

Der Anlass zum Mitmachen: "Sören Trommer, mein Arbeitskollege bei der Post, hat gesagt: Komm doch einfach mal vorbei", berichtet die 45-Jährige. Ganz unvorbereitet war sie nicht. "Ich habe trainiert, aber nur für mich." Auch in jungen Jahren hatte sie nie im Verein Sport getrieben "Irgendwann hab ich mir gedacht: Lauf halt! Das ist einfach. Man braucht bloß Sachen anzuziehen, kann zur Tür raus und loslaufen. Und es macht Spaß." Ihre bevorzugten Strecken sind fünf bis zehn Kilometer, also genau der Bereich, der in 30 Minuten zu bewältigen ist. Der Erfolg kam für sie überraschend "Ich hatte auf einen vorderen Platz gehofft. Dass ich gewinne, hätte ich aber auf keinen Fall erwartet. Ich bin sehr zufrieden", strahlte Kerstin Gärtner. "Obwohl ich beim letzten Lauf erkältet war. Ich hab schon gedacht, ich muss den sausen lassen. Aber dann hab ich mir gesagt, das kannste nicht machen. Gib alles!"

Ihr Vereinskollege Marcel Vogel ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 der Stundenlaufserie. "Es ist auch viel Glück dabei gewesen. Wenn Remo Barthel immer mitgemacht hätte, wäre es vielleicht nicht so ausgegangen", meinte der Reinsdorfer bescheiden. Während er 2014 und 2015 alle Läufe gewonnen hatte, war er diesmal "nur" dreimal der Beste - woran lag es? "Es war halt doch ein bisschen Trainingsrückstand", räumte Vogel ein. Er geht die 60 Minuten stets mit großem Ehrgeiz an. "Mein Ziel ist es immer, 16.000 Meter zu schaffen, aber es hat dieses Jahr nur einmal geklappt." Sein Trainingspensum beim Laufen umfasst bis 50 bis 70 Kilometer pro Woche, außerdem fährt er noch viel Rad. "Sport ist nicht alles. Aber es macht Spaß", betont Marcel Vogel.

Hinter dem Reinsdorfer und Matthias Willer (DLRG) belegte Thomas König (Mühle Laufkultur) aus Bockau den 3. Platz der Stundenlaufserie. Der 51-Jährige, der als Pinselmacher in Hundshübel tätig ist, war wie bereits zum Zwickauer Stadtlauf mit der ganzen Familie angereist. Für den Erzgebirger, der schon weit in der Welt herumgekommen ist, ein kurzer Weg. Höhepunkt seiner mit zahlreichen Erfolgen gespickten Laufbahn war am 8. Oktober 2006 bei den 100-km-Straßenlauf-Weltmeisterschaften in Seoul der Gewinn der Bronzemedaille mit dem deutschen Nationalteam hinter Russland und Frankreich. "Das war super", erinnert sich König, der bei seinen Wettkämpfen eine Strecke von fast 80.000 Kilometern zurückgelegt hat. "Ich habe von fünf Kilometern bis zum 24-Stunden-Lauf schon alles gewonnen." Die Zwickauer Stundenlaufserie gefällt ihm "Da trifft man eine Menge alter Bekannter wieder", betont der Bockauer. Und fügt augenzwinkernd hinzu: "Da wollen wir die jungen Leute ein bisschen ärgern, wenn so ein alter Mann kommt." Auch in der kalten Jahreszeit gönnt er sich keine Pause. Im Winter schafft er sich stundenlang auf dem Laufband. "Es gibt keine Klamotten, die sieben Stunden dichthalten. Laufband macht hart."

Typen wie Thomas König imponieren Dietmar Hallbauer. Der Organisationsleiter der Stundenlaufserie zog ein positives Fazit der 25. Auflage: "830 Teilnehmer an den fünf Läufen - das ist eine ordentliche Bilanz." Das Problem sei immer der letzte Lauf, der nicht so angenommen wird wie gewünscht. Das liege auch am Modus. "Viele, die bereits vier Läufe absolviert haben, nutzen den letzten Termin nicht mehr." Es habe sich bewährt, mit der Serie auch in Werdau und Wilkau-Haßlau Station zu machen. Auf der Hochwarte in Brand sei dagegen nichts mehr möglich, der Platz ist völlig verwildert.

Auch 2017 wird es wieder eine Stundenlaufserie geben. Will Kerstin Gärtner nächstes Jahr wieder dabei sein? "Auf jeden Fall", antwortete die Überraschungssiegerin.