Fortschritt trifft am laufenden Band

Der Kreisligist aus Crimmitschau zeigt in dieser Saison nur wenig Schwächen. Am Sonntag besiegte er Heinrichsort/Rödlitz überaus deutlich mit 10:0.

Von Holger Frenzel

erschienen am 23.05.2017



Crimmitschau. Die Kicker des SV Fortschritt Crimmitschau haben erneut ein Schützenfest gefeiert: Sie schickten den SV Heinrichsort/Rödlitz mit einer 10:0 (5:0)-Packung nach Hause. "Das war eine geschlossene und taktisch disziplinierte Mannschaftsleistung", freute sich Fortschritt-Trainer Julius Michel. Damit wiederholte sein Team das Ergebnis aus dem Hinspiel.

Überragender Akteur auf dem Platz war Stephan Quietzsch. Er trug sich viermal in die Torschützenliste ein. Im ersten Abschnitt sorgte der Allrounder für das 4:0. Nach dem Seitenwechsel schraubte der Fortschritt-Spieler mit einem Hattrick das Ergebnis in die Höhe. Stephan Quietzsch traf zwischen der 70. und 81. Minute noch dreimal ins Tor der Gästeelf. "Damit konnte sich Stephan für die guten Leistungen, die er im Training zeigt, belohnen", sagte Julius Michel. Der vierfache Torschütze begann auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld und rückte in der zweiten Hälfte in den Sturm.

Obwohl die Gastgeber in regelmäßigen Abständen jubeln durften, setzten die Gäste aus Heinrichsort und Rödlitz weiter auf eine offensive Spielweise. Das kam für die Fortschritt-Verantwortlichen nicht überraschend. Der Kontrahent verfügt schließlich über einen guten Angriff und hat schon 65 Treffer erzielt. "Meine Forderung aus der Halbzeitansprache, dass wir ohne Gegentreffer bleiben wollen, hat die Mannschaft umgesetzt", sagte Julius Michel. Allerdings wurde die Freude über den klaren Sieg der Fortschritt-Kicker getrübt. Der Grund: Torjäger Frank Wittkowsky, der sein Team in Führung gebracht hat, musste mit einer roten Karte vorzeitig vom Platz. Der Schiedsrichter schickte Wittkwosky und seinen Gegenspieler wegen einer angeblichen Tätlichkeit in der 61. Minute in die Kabine. Bisher ist offen, wie lange der Angreifer gesperrt wird. "Wir haben in den letzten Wochen schon einige Rückschläge weggesteckt", gibt sich Michel kämpferisch.

Sein Team steht mit 55 Punkten weiter auf dem zweiten Platz. Hinter Traktor Neukirchen (57) und vor dem VfB Empor Glauchau II (54).

Das Restprogramm an den nächsten drei Spieltagen vergleicht Julius Michel mit einem Pokalwettbewerb. "Wir haben ein Viertelfinale, ein Halbfinale und dann hoffentlich ein richtiges Endspiel", sagt der Fortschritt-Trainer mit Blick auf die Ansetzungen. Am Sonntag geht's zum Derby nach Mannichswalde. Danach folgen die Partien gegen Glauchau (11. Juni) und in Neukirchen (18. Juni).