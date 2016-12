Frauen sind beim Blitzen die Ausnahme

In der Landgaststätte Wiesenburg ging am Mittwoch zum 53. Mal das Neujahrsschachturnier des Landkreises über die Bühne. Ausrichter war erneut der Zwickauer SC.

Von Andreas Wohland

erschienen am 30.12.2016



Wiesenburg. Schach wird zwar gemeinhin als das Spiel der Könige bezeichnet, aber es sitzen auch regelmäßig "Königinnen" mit am Brett. Bei der 53. Auflage des Neujahrsblitzturniers des Landkreises mischten unter den 63 Schachfreunden aber nur vier Evastöchter mit.

Franziska Gasch (SC Leipzig Lindenau) ließ sich zwar von der Dominanz der Männer nicht beeindrucken, hätte sich aber dennoch mehr weibliche Präsenz gewünscht. "Ich will jetzt nicht behaupten, Frauen würden anders Schach spielen als Männer. Aber vielleicht schwingt da doch immer ein wenig weibliche Kreativität mit, und das kann ja schließlich nicht schaden", sagte die 27-Jährige, die in Kassel Sozialrecht und Sozialwirtschaft studiert. Ihr ist es egal, ob sie gegen einen Mann oder eine Frau spielt. "Das sind Nebensächlichkeiten, die man während eines Spieles automatisch ausblendet." Am Ende verpasste sie knapp den Einzug in die Runde der besten 16 "Blitzer", holte sich dafür aber den Sieg im B-Gruppen-Finale.

Titelverteidiger Jiři Soukop (34) aus Karlovy Vary konnte seinen Vorjahrestriumph nicht wiederholen. Er landete in der Endwertung auf dem 3. Platz, erreichte damit aber immerhin sein selbst anvisiertes Ziel. "Ich möchte am Ende zu den besten fünf Spielern des Turniers gehören. Genau wie im vergangenen Jahre sind heute wieder eine ganze Reihe guter Spieler mit dabei. Es wird spannend, denn beim Blitzschach spielt immer auch das Glück ein wenig mit", sagte der FIDE-Meister vor Beginn. Im Endspiel setzte sich der Internationale Meister Gunter Spieß (ESV Nickelhütte Aue) gegen den FIDE-Meister Ferenc Langheinrich (Empor Erfurt) durch. Für Gunter Spieß war es nicht das erste Mal, dass er mit dem Blitzer-Pokal die Heimreise antrat. Bereits 2013 hatte er in Wiesenburg gewonnen.

Am Brett saß am Mittwoch auch Frank Bicker, der Präsident des Schachverbandes Sachsen. "Dieses Neujahrsturnier, das eine lange Tradition hat, ist eine wirklich feine Sache. Das sieht man allein schon an der beeindruckenden Teilnehmerzahl und von woher die Leute überall angereist sind. Und wenn ich dann noch sehe, dass allein neun Titelträger heute hier sind, kann ich nur den Hut ziehen und mir wünschen, dass es diese Veranstaltung noch lange geben möge", sagte der Präsident, der selbst beim VSC Plauen 1952 spielt. Seine Worte dürften Turnierleiter Lutz Faber runter gegangen sein wie Öl. Denn nachdem sich der SK Kirchberg als Organisator der Veranstaltung zurückziehen musste, laufen die Fäden seit 2014 beim Zwickauer SC zusammen. "Die Tatsache, dass uns die Schachgemeinde die Treue hält und wir bei den Teilnehmerzahlen sogar einen Zuwachs verzeichnen können, ist für uns natürlich ein Ansporn, das Ganze fortzusetzen. Vom Platz her haben wir hier in der Landgaststätte noch Reserven. Bis zu 80 Teilnehmer wären mit Sicherheit kein Problem", sagte der 54-Jährige. Als besonders positiv schätzte er ein, dass mittlerweile nicht nur Spieler aus Sachsen, sondern auch aus Thüringen und Tschechien zum Neujahrsblitzturnier nach Wiesenburg kommen.

www.zwickauer-sc.de