Freude im Advent: Grubenlampe kann den Abwärtstrend stoppen

Auch in der Handball-Oberliga gilt: Man darf gern mal schlecht spielen, wenn man am Ende zwei Punkte einsackt. Nach der langen Durststrecke von fünf Niederlagen in Folge war der ZHC einfach zum Gewinnen verdammt.

Von Reiner Thümmler und Holger Frenzel

erschienen am 05.12.2016



Zwickau/Halle. Aufatmen in Neuplanitz. Ja, er lebt noch. Der ZHC Grubenlampe konnte den Abwärtstrend der vergangenen Wochen endlich stoppen. Im Bezirksderby der Mitteldeutschen Oberliga gegen die HSG Freiberg setzten sich die Zwickauer vor 226 Zuschauern mit 22:20 (12:12) durch. "Am Ende ein erkämpfter Sieg. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel. Es war ein schlechtes Spiel, mit viel Klein-Klein und etlichen Fehlwürfen", wertete ZHC-Torwarttrainer Dirk Leschak die Partie. "Unsere beiden Torhüter hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Kaisuke Inamoto hat zum Schluss doch noch ins Spiel gefunden und einen starken Beitrag zum Sieg geleistet."

Zwickau ging in der Anfangsphase zunächst dreimal in Führung. Beim 2:1 (3.) warf Roberto Schramm das 250. Saisontor für die "Lampe". "Aus meiner Sicht war es ein faires Kampfspiel. Man hat gemerkt, dass beide Teams dringend die Punkte brauchten", betonte der 30-jährige Außenspieler. "Die Abwehr inklusive Torhüter entschieden am Ende das Derby." Nach knapp einer Viertelstunde lag der ZHC mit drei Toren zurück (4:7/13.). Als Adam Krejcirik beim 10:10 (24.) mit einem verwandelten Siebenmeter erstmals wieder ausgleichen konnte, war dies sein 75. Saisontor. "Natürlich freue ich mich über diesen Treffer, aber wichtiger sind die zwei Punkte", sagte der Torschütze. "Wir hatten am Ende mehr Glück und toll gekämpft, aber das gehört einfach dazu. Jetzt müssen wir aus dem Spiel positiv nach vorn blicken." Die Entscheidung fiel erst in den letzten fünf Minuten, als der ZHC einen 18:19-Rückstand (51.) wettmachen konnte. Der 33-jährige Ondrej Masak war in den letzten 180 Sekunden dreimal erfolgreich, und Keeper Inamoto (30) hielt einige Male hervorragend. Die beiden Routiniers behielten in der Schlussphase kühlen Kopf, das zahlte sich letztlich aus. "Über die gesamte Spielzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Es konnte sich keine Mannschaft absetzen. Trotz des Rückstandes haben wir uns zurückgekämpft. Es war ein durch Kampf errungener Sieg. Das wollen wir auch sehen. Nur acht Gegentore in der zweiten Halbzeit sind in Ordnung", meinte Co-Trainer Florian Weißflog anerkennend.

Für den HC Glauchau/Meerane gab es dagegen an der Saale nichts zu holen. Die Mannschaft von Trainer Jörg Neumann kassierte beim USV Halle eine 26:29 (13:15)-Niederlage. Damit steht das HC-Team nun auf dem 8. Platz. Vor 200 Zuschauern haben sich die beiden Mannschaften in der Anfangsphase ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Nach einer Viertelstunde stand ein 6:6-Zwischenstand auf der Anzeigetafel.

Danach erspielte sich das USV-Team durch vier Treffer in Folge eine 10:6-Führung. Die Gäste, die auf Ludek Kylisek, Tobias Feig und Kevin Otto verzichten mussten, kämpften sich bis zum Seitenwechsel wieder heran. Nach der Pause begann die beste Phase für Glauchau/Meerane. Der HC erzielte den 16:16-Ausgleich und erspielte sich eine 20:17-Führung. Den Vorsprung gaben die Gäste aber schnell wieder aus der Hand. "In einer Phase, als bei uns einige Versuche an der Latte gelandet sind, hat sich Halle wieder ins Spiel gekämpft", ärgerte sich Vereinschef Jens Rülke über die Probleme beim Abschluss. "Uns fehlt momentan die Präzision. Deshalb belohnen wir uns nicht für den Aufwand." In der Schlussphase gelangen Halle vier Treffer in Folge. Damit machte der Gastgeber aus einem 23:24-Rückstand einen 27:24-Vorsprung und stellte die Weichen auf Sieg.

Ein Hoffnungsschimmer bei den Gästen aus Glauchau und Meerane: Bei Spielmacher David Kylisek zeigt die Formkurve nach einer Schulteroperation weiter nach oben. Der Tscheche trug sich sechsmal in die Torschützenliste ein und war mehrfach mit seinen gefürchteten Fernwürfen erfolgreich. (hof)

Statistik ZHC: Pour, Inamoto; Musteata (3), Koska (1), Kretzschmar (2), Krejcirik (7/3), Schramm (2), Vala, Steudemann, Masak (5), Knape (2), Götze, W. Kühn, Tancos

HCGM: Kropp, Schwinger; Elschker (2), Döhler (5), Pflug (4), Kempe (4), Bruna (5), D. Kylisek (6), Schmidt, Jentsch, Staude, Arlt