Früherer Champion fackelt nicht lange

Der AC 1897 Werdau hat das 120-jährige Jubiläum der Ringer in der Stadt gefeiert. Dabei lag der Fokus mehr auf dem Sport als auf dem Fest.

Von Thomas Michel

Werdau. Andreas Werft hat im Ringen augenscheinlich noch nichts verlernt. Der inzwischen 41-jährige Zwei-Meter-Recke ging am Samstag für seinen ehemaligen Werdauer Verein noch einmal auf die Matte und erledigte die Schwergewichtsaufgabe gegen Ali Rashidi vom Bundesligist KAV Mannsfelder Land vorzeitig mit einem Schultersieg. "In seinem Alter muss Andreas die Entscheidung früh suchen, hintenraus fehlt ihm so langsam die nötige Luft", kommentierte mit Siegfried Werft der Vater eines der erfolgreichsten Werdauer Ringer den Auftritt seines Filius, der 1995 mit Bronze die erste Medaille von einer Weltmeisterschaft mit nach Werdau brachte. Von den Fans des AC Werdau haben das offensichtlich die wenigsten vergessen, denn sie feierten Andreas Werfts Sieg in der voll besetzten Schwerathletikhalle frenetisch. "Ich kenne diese Halle noch in ihrem unsanierten Zustand, jetzt haben die Werdauer Ringer hier fast optimale Trainingsbedingungen", sagte Andreas Werft.

Im Jahr 1983 begann er mit dem Ringen und holte sieben Jahre später - wie übrigens auch Rainer Oehme - einen der letzten DDR-Meistertitel in die Pleißestadt. Nach der Wende holte sich der Hüne fünf Deutsche Meistertitel und wurde bei der Europameisterschaft 1993 Fünfter. "Viele Sachen habe ich auf Anhieb gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber meine Zeit in Werdau war sehr erfolgreich", sagte Andreas Werft, den es vor 17 Jahren nach Stuttgart zog. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt geht er noch immer auf die Matte - für die Oberliga-Riege SG Weilimdorf. "Ich merke dabei schon, dass ich älter werde. Aber es macht halt nach wie vor Spaß", sagte der 41-Jährige, dessen neuer Verein in der Württemberg-Oberliga seit langer Zeit eine feste Größe ist. Der Kontakt nach Werdau ist schon wegen seines Vaters nie abgebrochen, auch die Ergebnisse der hiesigen Ringer interessieren ihn noch. Und Vater Siegfried Werft ist jedes Jahr mehrmals in Stuttgart zu Besuch.

Zu den Feierlichkeiten des 120-jährigen Ringerjubiläums hatte Andreas Werft acht Ringer aus seinem Verein mit nach Werdau gebracht. "Wir hatten bereits vor einiger Zeit schon einmal die Idee, gegen Weilimdorf einen Freundschaftskampf zu organisieren. Die Idee wurde im Vorfeld der Jubiläumsfeier wieder aktuell, aber Andreas Werft brachte keine komplette Riege zusammen", sagte mit Michael Kramer einer der Organisatoren des Vereinsfestes in und an der Schwerathletikhalle. Weil auch die Bundesliga-Ringer vom KAV Mansfelder Land - dort ist der Ex-Werdauer Marco Olschewski inzwischen Mannschaftsleiter - gegen den hiesigen AC kämpfen wollten, wurden die Schwaben kurzerhand in die Riege der Gastgeber integriert. Die Werdauer gewannen den besonderen Kampf deutlich mit 36:18.