GÃ¤ste-Elf triumphiert und ist mit Elfmeter gut bedient

Gäste-Elf triumphiert und ist mit Elfmeter gut bedient

24 Jahre lang hat Blau-Gelb Mülsen beim SV Mülsen St. Niclas nicht gewinnen können. Das ist seit Samstag anders.

erschienen am 17.10.2016



Mülsen. Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg hat der SV Blau-Gelb Mülsen eine Negativserie durchbrochen. Die Elf um Trainer Jens Püttner holte im Auswärtsspiel drei Punkte. "Die ersten 25 Minuten war Niclas die bessere Mannschaft und hätte in Führung gehen können. Der Strafstoß war für uns glücklich. Am Ende ist es ein verdienter Sieg, vielleicht um ein Tor zu hoch", sagte Mülsens Trainer Püttner nach der Partie. Und in die waren die Gäste als Favorit gegangen, wohl auch deswegen, weil neben dem gesperrten Libero Langer auch der sich in Top-Form befindende Stammtorhüter Nürnberger im Training verletzte und sein Vertreter Stiehler ebenfalls nicht zur Verfügung stand. So gab der 19-jährige Lino Uhlig sein Punktspieldebüt.

Die Niclaser Mannschaftsverantwortlichen hatten in der Elf einige Umstellungen vorgenommen, was sich zunächst auszahlte. Niclas erspielte sich in der Anfangsphase fünf Eckbälle in Folge. Ab der 25. Spielminute fand Blau-Gelb besser ins Spiel. So hatte Uhlig in der 30. Minute seine erste Bewährungsmöglichkeit. In der 42. Minute konnte er eine Eingabe noch parieren. Doch im Nachschuss traf Thümmler zur Führung für die Gäste. Der Knackpunkt des Spiels: In der 45. Minute ließ sich Friedrich von Thümmler provozieren - Platzverweis. Thümmler bekam Gelb.

In der zweiten Hälfte hatte zunächst Röhner die Chance zum Ausgleich, indem er Warzik zu einer Parade zwang. Dann rettete Uhlig gegen Baumann. Als in der 62. Minute der sonst souveräne Schiedsrichter Sadowski nach einer Rettungstat von Uhlig, der den Ball mit der Hand wegspitzelte auf Elfmeter entschied, schüttelten selbst die Gäste den Kopf. Steve Ehrler verwandelte sicher zum 2:0. Tapfer kämpften die Niclaser mit zehn Mann weiter und waren dem Anschlusstreffer näher als Blau-Gelb dem 3:0. "Bis zum Platzverweis hatten wir in der Gesamtheit mehr vom Spiel. Ein 2:0 wäre am Ende ein akzeptables Ergebnis gewesen", sagte Mülsens Trainer Andreas Bielau. (ube)

Statistik SV Mülsen St. Niclas: Uhlig; Friedrich; Hüttelmayer; Olsson; Berger; Röhner; Baumann (78. Zscherpel); Krämer (70. Nitsche); Kunz (61. Albert); Böttner; Laube.

SV Blau-Gelb Mülsen: Warzik; R. Ehrler; Püttner; Bauer; Fischer; S. Ehrler; Gust; Thümmler (57. Eber); Baumann (82. Reithmeier); Sehr; Liebig. Torfolge: 0:1 Thümmler (42.), 0:2S. Ehrler (66./Elfmeter), 0:3 Liebig (81.). Schiedsrichter: Sadowski (FSV Zwickau). Zuschauer: 156