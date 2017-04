Gäste clever im Spiel

Im Nachbarschaftsduell der Kreisliga-Staffel 1 hat die SG Trünzig auf eigenem Platz gegen Ebersbrunn mit 1:3 (0:2) den Kürzeren gezogen.

Von Thomas Michel

erschienen am 11.04.2017



Langenbernsdorf. Die Verantwortlichen der SG Trünzig hatten sich das Heimspiel ihrer Elf gegen den Tabellennachbarn Ebersbrunner SV etwas anders vorgestellt. "Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, sie war über weite Strecken besser als der Gegner", sagte ein sichtlich niedergeschlagener Trainer Thomas Götz, der zudem noch einige personelle Probleme hatte. Die waren für die Niederlage allerdings weniger ausschlaggebend als die schlechte Chancenverwertung.

Besonders in der ersten halben Stunde schien die Trünziger Führung nur eine Frage der Zeit zu sein. Zweimal Andy Thier, Lucas Dinger und zweimal Ferenc Neumann ließen ihre Möglichkeiten liegen, wobei Gäste-Schlussmann David Heiland besonders nach einem Thier-Freistoß mächtig Glück hatte. In der 28. Minute fiel etwas überraschend die Ebersbrunner Führung. Mario Päßler setzte sich im Trünziger Strafraum durch und ließ Marcel Heimer im Tor keine Chance. Der 30-jährige Schlussmann sah auch fünf Minuten später beim 0:2 nicht sonderlich glücklich aus, als Franz Gerisch mutterseelenallein vor ihm auftauchte und das Leder über ihn hinweg lupfte.

Trünzig wurde erst wieder nach dem Seitenwechsel aktiver. Frank Hertzsch und im Nachschuss Enrico Langer hatten gleich nach dem Wiederbeginn die dicke Chance zum Anschlusstreffer, auch Stefan Hertzsch hatte fünf Minuten später kein Glück. Derweil fiel nach einer Stunde für die Gäste die Vorentscheidung. Schiedsrichter Uwe Schuchardt gab einen etwas umstrittenen Strafstoß, den Norman Weber sicher verwandelte. In der verbleibenden Zeit war Ebersbrunn näher am vierten Tor als Trünzig am Ehrentreffer. Letzteren sollte es aber fünf Minuten vor dem Ende noch geben. Nach einer Ecke von der linken Seite setzte Enrico Langer nach und bugsierte die Kugel über die Linie.

In der Tabelle ist der Abstand zwischen Trünzig als Siebenter und Ebersbrunn als Sechster auf sechs Punkte angewachsen. "Wir sind weiter auf einem guten Weg, unser Saisonziel einstelliger Tabellenplatz zu schaffen", sagte Thomas Götz.