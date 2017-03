Gegnerinnen schenken sich keinen Zentimeter Raum

Die Plätze zwei und drei in der Handball-Bezirksliga der Damen sind hart umkämpft. Die Kontrahenten spielten jeweils auf Sieg. Am Ende mussten sie sich mit einem Remis zufrieden geben.

erschienen am 07.03.2017



SSV Fortschritt Lichtenstein gegen HSG Langenhessen/Crimmitschau 20:20 (11:10). Das Spitzenspiel in der Damen-Bezirksliga am Sonnabend hatte sich seinen Namen verdient. Der Tabellenzweite, SSV Fortschritt Lichtenstein, empfing mit der HSG Langenhessen/Crimmitschau den Dritten. Am Ende mussten sich die Teams die Punkte teilen. 20:20 (11:10) hieß es zum Schluss der spannenden Partie. Und noch immer trennt beide Mannschaften lediglich ein Punkt. Das Spiel begann, wie die Gastgeberinnen aus Lichtenstein es erwarteten, mit schnellen Aktionen der HSG. Dabei zeigte sich Fortschritt zwar in der Abwehr hellwach, agierte aber in der Offensive nicht wie gewollt. So kämpften die Kontrahentinnen auf Augenhöhe, an Toren gemessen immer dicht an dicht. Und weil beide Mannschaften die Punkte mitnehmen wollten, war die Partie nach Wiederanpfiff von mehr Härte als bisher geprägt. So musste die HSG einige Zwei-Minuten-Strafen einstecken. Indes gelang es den Lichtensteinerinnen nicht, den Vorsprung von zwei Toren aufrecht zu erhalten. Die HSG setzte nach und war am Ende gleichauf. (jabl)

HC Glauchau/Meerane II gegen USG Chemnitz 20:14 (13:8). Besser als Lichtenstein machte es der HC Glauchau/Meerane II in seinem Heimspiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn USG Chemnitz. Die Gastgeber gewannen mit 20:14. Ein Sieg war auch das Ziel, denn nach drei Niederlagen in Folge wollte das Team unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Das war dem HC von der ersten Spielminute an anzumerken, nach sieben Minuten führte die Mannschaft von Trainer Marcel Knobloch bereits mit 3:0. Der Sturmlauf hielt an - 11:5 hieß es nach 23 Minuten.

Und auch in der zweiten Halbzeit hatte der Tabellenfünfte gegen die Gastgeberinnen keine Chance. Der Vorsprung wurde weiter ausgebaut. Lediglich durch einige Abspielfehler konnte Chemnitz noch Ergebniskosmetik betreiben. (elte)

HSG Sachsenring gegen VfB Lengenfeld 24:11 (12:6). Mit einer bärenstarken Defensive haben die Handballer der HSG Sachsenring auch das Heimspiel gegen den Tabellensechsten aus Lengenfeld klar zu ihren Gunsten entschieden. Die Vogtländer erzielten zwar das erste Tor der Partie am Sonntag, bissen sich aber in der Folgezeit die Zähne an der Abwehr aus, was nicht zuletzt auch an mangelnden spielerischen Ideen lag. In der Anfangsphase der zweiten Hälfte wuchs der Vorsprung der HSG schnell auf 16:6 an, da Lengenfeld weiter an der starken Heimabwehr verzweifelte. Bei den Gastgebern klappte in der Offensive zwar auch nicht alles, da bei einigen Pässen und Abschlüssen die nötige Konzentration fehlte, doch das war bei den klaren Spielständen zu verschmerzen. Bester Werfer war diesmal Daniel Bohnstedt mit sieben Toren. Da Verfolger Mittweida sein Spiel in Niederwiesa verloren hat, wächst der Vorsprung der HSG vor dem direkten Duell in Mittweida am kommenden Wochenende wieder auf drei Punkte an. (mpf)